電子衣櫥原來這樣用！7 款小編私藏的加分裝潢，廚房、浴室大翻身就靠它們

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隨著生活習慣的改變，有些習以為常的裝潢，未必都能符合現今的實際使用，像客廳不一定要有電視牆、沙發等制式擺設，健身器材、投影機、懶骨頭也都變成客廳的新成員。以下整理了 7 款小編私藏的加分裝潢，設計師不一定會特別提到它們，但只要在玄關、客廳、廚房、更衣室與浴室，多增加這樣的聰明設計，就可以讓家裡變成令人羨慕的生活空間喔！





隨著生活習慣的改變，有些習以為常的裝潢，未必都能符合現今的實際使用，像客廳不一定要有電視牆、沙發等制式擺設，健身器材、投影機、懶骨頭也都變成客廳的新成員。以下整理了 7 款小編私藏的加分裝潢，設計師不一定會特別提到它們，但只要在玄關、客廳、廚房、更衣室與浴室，多增加這樣的聰明設計，就可以讓家裡變成令人羨慕的生活空間喔！

一、 穿鞋椅：玄關的安全設計

一進門除了可以規劃基本的玄關櫃、置物平台，來擺放鞋子、鑰匙、包包與悠遊卡等生活物品，穿鞋椅也是一個可以加分的選項。建議在裝潢時，就能事先將穿鞋椅的需求，納入整體的室內設計，方便一次整合玄關櫃、屏風、穿鞋椅等常見機能，視覺變得簡潔俐落。如果當初裝修沒有做到穿鞋椅，也可以在玄關落塵區，放一張高度適當的椅凳，穿脫鞋時安全又便利。

看更多玄關穿鞋椅。

看更多玄關穿鞋椅。

看更多玄關穿鞋椅。

二、 電子衣櫥：衣物的消毒神器

自從疫情發生過後，我們已經慢慢習慣戴口罩、酒精消毒、吊掛汙衣等措施，譬如玄關、臥室的一日衣櫃，就在網路上討論十分熱烈，有許多屋主紛紛將一日衣櫃，加入裝潢清單中。不過，如果想要更有效率、更安心的殺菌，電子衣櫥或乾衣櫃，算是漸漸興起的必備家電，不僅能夠消毒、烘衣，面對潮濕的秋冬氣候，還可以避免衣物發霉、細菌滋生，減少過敏發生的機率。

看更多電子衣櫥。

看更多電子衣櫥。

看更多電子衣櫥。

三、 投影布幕：追劇的設備首選

隨著 Netflix、Disney+ 等串流平台，紛紛攻占大眾的視野，追劇、看電影變得越來越方便，許多人都會用電視來看魷魚遊戲、漫威作品，比起手機的小螢幕，電視還是有種大螢幕的爽感。除了傳統電視牆以外，投影機是不少人的視聽設備首選，不用再受限於制式的牆面設計，投影布幕後方也能維持收納機能，甚至還可以在客廳、臥室的白牆與天花板，直接投影動態畫面，躺在家裡超放鬆。

看更多投影布幕。

看更多投影布幕。

看更多投影布幕。

四、 嵌入式電器櫃：家電的完美收納

現在越來越多居家，會規劃開放式廚房，不僅能讓空間變得開闊，還可以提升家人間的互動，但沒有隔間遮蔽的餐廚空間，只要雜物、家電一多，視覺就容易變得凌亂，令人感到煩躁。若是家中要設計開放式廚房，建議可以選擇嵌入式電器櫃，來收納大小家電，不管是跟廚具完美結合，或是融入餐廳牆面裡，嵌入式電器櫃都能夠減少檯面的負擔，挪出更多空間來備餐，烹飪下廚不卡卡。

看更多嵌入式電器櫃。

看更多嵌入式電器櫃。

看更多嵌入式電器櫃。

五、 防濺板：廚房的風格亮點

廚房難免會有油漬，如果不立即擦掉的話，會在牆面、廚具留下痕跡，所以大部分人都會在廚房加裝防濺板，即便烹調過程中不小心噴到，也不用害怕不好清潔，稍微擦拭就可以恢復乾淨。一般常見的廚房防濺板，都是採取烤漆玻璃材質，但近期流行的地鐵磚、持續熱門的花磚，或是光亮俐落的不鏽鋼金屬，都算是清潔起來較簡單的建材，而且還能塑造獨特的空間風格喔！

看更多廚房防濺板。

看更多廚房防濺板。

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六、 玻璃拉門：透亮的隔間魔法

從近年的居家裝潢中，不難發現玻璃拉門，出現率真的是超高，最常見的就是在廚房利用玻璃拉門，來阻隔油煙飄散，或是在公共空間選擇拉門的方式，隔出一間具有穿透感的書房，讓閱讀時光不感到壓迫。門片材質的挑選上，除了一般的清玻璃以外，長虹玻璃拉門是相當熱門的款式，比方在更衣室就能藉此區隔空間，同時若隱若現的建材特性，又可以保有一定隱私。

看更多玻璃拉門。

看更多玻璃拉門。

看更多玻璃拉門。

七、 暖風乾燥機：浴室的暖心配角

浴室是家中最潮濕的角落，而且每天都要用到，因此浴室的保養相當重要，即便當初浴室裝潢得美輪美奐，後續若沒有注意清潔除濕的話，就很容易卡垢或是發霉，長久下來會影響健康。為了避免這樣的情況發生，浴室天花板建議可以安裝暖風乾燥機，或簡稱暖風機，不只能促進空氣流通、維持乾燥，冬天洗澡也不怕著涼，甚至還可以搭配電熱毛巾架，讓惱人的黴菌從此遠離。

看更多浴室暖風機。

看更多浴室暖風機。

看更多浴室暖風機。

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