【富蘭克林】財報報喜 通膨擔憂鈍化，資金回歸股票型資產

彭博資訊 ETF 統計：經濟數據與財報利多，流入美國股票型資產創逾一個月來最大

美國九月零售銷售與中國出口年增率皆意外優於預期，而摩根士丹利及高盛等大型銀行受惠併購與股票交易收入成長，繳出亮麗財報，雖通膨與升息預期持續增溫，但市場消化數據後，美國十年債殖利率不升反降，風險胃納改善，激勵全球股市上漲。依據彭博資訊統計， 截至 2021/10/15 過去一週 ETF 資金淨流量顯示，整體股票型 ETF 近週資金淨流入 194 億美元，主要流入美國股市 133 億美元，全球、中國、亞太及新興市場股市亦分別有 29 億、 13 億、 6 億及 0.5 億美元的資金淨流入，而日本、歐洲、拉美及東歐股市則為 4.2 億、 1 億、 0.5 億及 0.3 億美元的資金淨流出。 (附表一)

富蘭克林證券投顧分析，美國第三季財報開局報喜，加上聯準會將縮減購債及通膨擔憂利空鈍化，同步激勵全球股市反彈。根據 Factset(10/15)，預估第三季獲利年增 30%、將創下 2010 年以來第三高增幅，且淨利潤率預估 12.3%、也將是 2008 年以來第三高水準。隨著全球疫苗覆蓋率提高，美國政府宣布 11/8 起取消對於完整接種疫苗的外國旅客入境限制，代表美國邁入經濟重啟的最後階段，有助經濟復甦動能延續並緩解供應鏈短缺，建議股市布局多管並進，看好科技及生技醫療等創新產業、基礎建設及公用事業具備政策題材。此外，美國十年期公債殖利率急彈後，可望吸引保守買盤，建議可趁此波利差型債市拉回時尋找進場機會，首選高收益債及波灣債市，而通膨及殖利率走揚環境將帶動類股輪動加速，採取價值及成長均衡布局的美國平衡型基金可列為核心首選。

美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人尼克．蘭利表示，全球基礎建設股票具有三大優勢：(1) 擁有長期穩定且具吸引力的股利率；(2) 基礎建設股票的股利收益跟公司的資產規模連動、而非跟景氣循環相連結；(3) 基礎建設股票跟傳統股票的相關性低，納入投資組合可發揮分散風險及提高報酬率的效果。當全球公債殖利率位於歷史低檔、甚至許多債券殖利率仍為負值，基礎建設股票正滿足投資人尋求收益的需求。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯表示，科技產業有數位化轉型的結構趨勢支持，而且，企業隨著經濟狀況好轉料將提高科技投資，企業尋求改善其科技基礎設施和生態系統以在全球市場中維持競爭力，科技支出前景可望維持強勁。可從數位轉型趨勢受益的個股為現階段富蘭克林坦伯頓科技基金的核心配置，基金布局囊括雲端平台、軟體即服務、電子商務、數位支付、AI、5G 等趨勢商機。

亞洲股市外資動向與陸股北上 / 南下資金

美國總統拜登正式簽署短期提高債務上限法案，全球經濟前景擔憂稍緩，美股上漲加以美元與美債殖利率下滑，提振新興股市延續漲勢。過去一週外資於亞洲買多賣少，主要於印尼、泰國、馬來西亞、台灣及印度股市分別有買超 3.4 億、2.8 億、2.2 億、2.2 億及 1.6 億美元，主要賣超南韓股市 11.7 億美元，越南及菲律賓股市亦有小幅賣超 0.3 億及 0.1 億美元。陸港通北上資金十月份以來資金淨流出 10.7 億人民幣，港股通南下資金則為資金淨流入 56 億人民幣。(附表三、四)

過去一週整體固定收益型 ETF 獲資金淨流入 6.5 億美元，其中主要流入美國及全球型固定收益 ETF 8.8 億及 4.4 億美元，歐洲、新興市場及新興市場當地貨幣固定收益型 ETF 則為資金淨流出 3.7 億、3.1 億及 1.1 億美元；以投資信評類別觀察，投資等級債 ETF 近週獲資金淨流入 15.3 億美元，高收益債 ETF 則為資金淨流出 8.1 億美元。(附表五)

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人愛德華．波克表示，隨著經濟步入正常化，聯準會寬鬆貨幣政策也將面臨調整，市場波動加大增添投資操作難度，透過靈活彈性不受限的多元資產配置，有助實現收益及長期穩健獲利的投資目標。現階段我們在金融、公用事業、健康醫療及一些消費相關產業找到具吸引力的股利機會且股利可望持續成長，債券面仍靠攏於高收益債市尋找信評改善及較高的收益機會。

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人莫海迪．柯弗表示，聯準會政策以及接下來的縮減購債動向已引發很多市場參與者的擔憂，我們則認為這已經相當程度被預期會發生，因此不至於造成顯著的衝擊。目前的聯準會相當鴿派，相較於 2013 年的鷹派態度而言，因此未來三至六個月不至於重演相同情境。預期未來利率仍將維持穩定、通膨預期也將減緩，我們未來將關注於對實質利率的影響。整體而言，我們認為展望是相當正面的。

本文不代表對任一個股的買賣建議。

新興市場基金警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。

中國警語：指掛牌於大陸及香港等地區中國企業之投資比重，現階段法令規定境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該基金淨資產價值 20%，另投資香港地區紅籌股及 H 股並無限制。本基金並非完全投資於大陸地區之有價證券，投資人仍須留意中國市場特定政治、經濟與市場之投資風險。

高收益債券基金警語：由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。

本基金之主要投資風險除包含一般固定收益產品之利率風險、流動風險、匯率風險、信用或違約風險外，由於本基金有投資部份的新興國家債券，而新興國家的債信等級普遍較已開發國家為低，所以承受的信用風險也相對較高，尤其當新興國家經濟基本面與政治狀況變動時，均可能影響其償債能力與債券信用品質。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。

基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。

增益配息型類股：股票型基金之配息來源為基金投資標的所配發之股票股利，因投資標的股利發放頻率及日期不一，造成基金每月收到之股票股利收入將不平均。若當期收到投資標的之股利收入大於預計配息率，則基金僅由股利收入發放配息。若當期收到投資標的之股利收入低於預計配息率，則投資經理人得利用前期保留之股利收入，於必要時，亦得自本金配息，使配息率穩定。投資經理人將定期審視投資標的股利率水準及基金績效而調整配息率，使基金配息率貼近股利率，避免配息過度侵蝕本金之情形。增益配息類股的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱。境外基金機構針對本基金配息政策設有相關控管機制，視實際收到股息收益及評估未來市場狀況以決定當期配息水準，惟配息發放並非保證，配息金額並非不變，亦不保證配息率水準。

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