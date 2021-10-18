中國第3季GDP低於預期 多家投行看壞今年成長前景

從房地產低迷到能源危機的多重不利因素，中國周一 (18 日) 公布第 3 季 GDP 年增 4.9%，低於市場預期。多家投資銀行報告，持續看壞中國今年經濟前景。

其中，澳盛銀行 (ANZ) 將中國全年經濟增長預測，從之前的 8.3% 下調至 8%。巴克萊 (Barclays) 更警告，如果中國持續限電，那麼 2021 年的增長率可能會降至 6%。

據《CNBC》匯總，在周一數據公布前，至少 10 家華爾街投行都下調了成長預期。

澳盛銀行大中華區首席經濟學家 Raymond Yeung 在最新報告指出，預計第四季 GDP 年增將進一步放緩至 3.6%。習近平可能繼續推進經濟轉型，中國人民銀行將維持利率不變，將重點專注於控制系統性金融風險。

China Renaissance 分析師 Bruce Pang 認為，中國曾經領先的經濟復甦失去動力，包括零星的疫情，到減少碳排放的努力，都是原因之一。

高盛、巴克萊在過去 1 個月中，對中國經濟前景均變得更加悲觀，因為中國正努力應對負債累累的房地產開發商恒大即將違約，以及嚴重的能源危機。

巴克萊表示，恒大危機的溢出效應，可能導致貸款急劇放緩，並拖累今年 GDP 增長 2 個百分點。

巴克萊認為，還有許多其他問題導致了第三季的放緩，包括令人失望的進口、低於預期的 CPI 通膨，以及信貸增長放緩，都表明國內需求疲軟。

周一公布數據還顯示，企業不太願意將資金投入未來的專案。國家統計局數據顯示，今年前三季固定資產投資成長 7.3%，低於預期的 7.9%。

摩根大通資產管理全球市場策略師 Chaoping Zhu 表示，由於信貸緊縮，投資活動受到抑制。

據穆迪估計，房地產及相關行業約佔中國 GDP 的四分之一。在過去的 18 個月裡，北京加大了監管力度，減少開發商對債務的依賴。