9月中國工業增加值年增跌至3.1% 不如預期

周一 (18 日) 中國統計局公布 9 月規模以上工業增加值年增 3.1%，預期 3.8%，前期 5.3%。1—9 月，規模以上工業增加值年增 11.8%，前期 13.1%。

資料來源: 中國統計局

以三大產業分類來看，9 月份，採礦業增加值年增 3.2%，前期 2.5%；製造業年增 2.4%，前期 5.5%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業年增 9.7%，前期 6.3%。

以經濟類型來看，9 月份，國營企業增加值年增 4.5%，前期 4.6%；股份制企業年增 4%，前期 6.1%；外商及港澳台商投資企業年增 0.4%，前期 3.4%；民營企業年增 2.8%，前期 5.2%。

以產業區分，9 月份，41 個大類產業中有 30 個產業增加值保持年增，比前期下滑 4 個。漲幅排名前三大分別為，電腦、通信和其他電子設備製造業年增 9.5%、電力、熱力生產和供應業年增 8.9%、專用設備製造業年增 8.8%。此外，汽車製造業衰退 8.2%。

9 月份，工業企業產品銷售率為 98.2%，比去年同期下降 0.4 個百分點，8 月份為 97.8%。

此外，第三季，中國工業產能利用率為 77.1%，比去年同期上升 0.4 個百分點，第二季產能利用率為 78.4%。

