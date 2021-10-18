中國第三季GDP年增率重摔至4.9% 低於預期

周一 (18 日) 中國統計局公布中國第三季 GDP 年增 4.9%，預期 5%，前期 7.9%。以各季表現來看，第一季 GDP 年增 18.3%、第二季年增 7.9%、第三季年增 4.9%。

今年前三季中國國內生產總值人民幣 82.3 兆元，年增率 9.8%，兩年平均成長 5.2%，與今年上半年兩年平均成長率相比下滑 0.1 個百分點。

以三大產業別區分，前三季第一產業生產總值人民幣 5.1 兆元，年增 7.4%；第二產業生產總值人民幣 32.1 兆元，年增 10.6%；第三產業生產總值人民幣 45.1 兆元，年增 9.5%。

前三季，中國人均可支配收入人民幣 26265 元，名目年增率 10.4%，實質年增率 9.7%，中國人均可支配收入中位數為人民幣 22157 元，年增 8%。

以城鄉區分，城鎮人均可支配收入人民幣 35946 元，名目年增率 9.5%，實質年增率 8.7%，中位數人民幣 32417 元，年增 8%；農村人均可支配收入人民幣 13726 元，名目年增率 11.6%，實質年增率 11.2%，中位數人民幣 11962 元，年增 12.3%。

前三季，中國人均消費支出人民幣 17275 元，名目年增率 15.8%，實質年增率 15.1%。以城鄉區分，城鎮人均消費支出人民幣 21981 元，名目年增率 14.2%，實質年增率 13.4%；農村人均消費支出人民幣 11179 元，年增率 18.6%，實質年增率 18.1%。

前三季，中國城鎮新增就業 1045 萬人，完成全年目標的 95%。9 月份，中國城鎮調查失業率為 4.9%，比上個月下滑 0.2 個百分點。