【郭恭克專欄】美經濟基本面支撐股市多頭 通膨夢魘如影隨形慎選投資標的

受中國恒大地產破產危機衝擊，加上 9 月最後一周中共中央要求執行「能耗雙控」政策，地方政府祭出限電措施，引爆全球原本供應鏈斷鏈危機的神經，美股四大指數 9 月同步收黑重挫。台股與美股費城半導體指數高度相關，台股指數 9 月下跌 3.18%，10 月上半月指數最低至 16,162 點，自 7 月高點 18,034 點起算，回檔幅度約 10.38%，年線仍維持穩健上揚趨勢，多頭循環架構並未遭到破壞。

以國際原油為首的大宗商品原物料價格持續創年初以來最高點，CRB 指數創 2014 年以後最高點，北海布蘭特原油每桶價格最高達每桶 84.6 美元，創 2018 年 10 月以後最高點，通膨壓力全球籠罩，多國央行表態將在第四季轉向升息。美國聯準會 9 月會議紀要釋出 11 月可能啟動縮減原先每月購債 1200 億美元規模，推高美國 10 年期公債殖利率最高至 1.64%，導致科技股股價面臨評價調整壓力。

圖、美國 10 年期公債殖利率走勢

暫且放下中國經濟變數及全球物價上漲壓力，檢視近期重要美國總體經濟數據，除 9 月非農業新增就業人口不如市場預期外，其餘仍指向經濟景氣持續走上復甦，從經濟數據顯示的基本面條件，並不構成美股立即由多頭循環轉向空頭循環的條件。

美國製造業 ISM 採購經理人指數 9 月自 8 月的 59.9 上升至 61.1，連續 2 個月上升，連續 16 個月在代表景氣擴張的 50 以上，顯示美國製造業景氣雖自 3 月以後略微降溫，但仍在擴張軌道，並未受疫情干擾而持續回挫，景氣持續維持穩健復甦的態勢。

圖、美國製造業 ISM 採購經理人指數

美國非製造業採購經理人指數 (ISM) 9 月自 8 月的 61.7 上升至 61.9，仍維持在金融海嘯後的 60 以上相對高檔區，連續第 16 個月高於代表景氣擴張臨界點 50，顯示整體 GDP 比重超過八成的服務業受疫情升溫影響仍屬輕微，總體經濟景氣持續邁向復甦。

圖、美國非製造業 ISM 採購經理人指數

無論製造業採購經理人指數 (ISM)、服務業採購經理人指數同步連續第 16 個月穩定在代表景氣擴張的 50 以上，顯示美國總體經濟景氣復甦隨仍呈現穩定狀態。受新變種病毒衝擊，美國單日新增染疫人數 8 月下旬一度攀高至 19 萬人，幸 9 月開始轉向，再現下降趨勢，至 10 月 14 日止，七日平均數為 7.18 萬人，逐周呈現下降趨勢，顯示疫情並未惡化，預期隨疫苗持續接種及新冠肺炎藥物開發成功，對經濟的負面衝擊將逐漸降低。

從過去二十年的美股道瓊指數與美國 ISM 製造業與服務業指數對照觀察，在 ISM 雙指數均穩定高於景氣擴張、衰退臨界點 50 以上，代表總體經濟景氣持續走在復甦軌道，美股均維持多頭循環走勢。

圖、美股道瓊指數月 K 線與 ISM 製造業與服務業指數對照

截至 10 月 9 日止的美國單周初領失業救濟金人數為 29.3 萬人，創 2020 年 3 月疫情爆發後單周最低、連續兩周明顯下降，已連續 12 周低於 40 萬人以下，四周移動平均數 33.4 萬人，較前周的 34.5 萬人小幅下降，亦創疫情後最低點，連續第 18 周維持在 40 萬人以下，顯示美國就業市場仍維持復甦態勢。

圖、美國初領失業救濟金人數與四周移動平均數

美國 9 月非農業新增就業人口從 8 月的 36.6 萬 (原數字 23.5 萬修正提高) 下降至 19.4 萬人，單月新增非農就業人口雖不如市場預期，但仍呈現淨增加即代表就業市場仍持續復甦之中。9 月失業率從 8 月的 5.2% 下降至 4.8%，武漢肺炎爆發前的 2 月失業率為 3.5% 的 50 年低點。

過去 17 個月新增非農業就業人口合計為 1,739.2 萬人，為 2020 年 3 月、4 月的減少人數合計數 2236.2 萬人的 77.78%，仍未恢復疫情爆發前的就業水準。非農就業人口總數越接近疫情爆發前水準，美國聯準會進入縮減資產負債表的時程就會更加靠近。

美國 9 月一般消費者物價指數年增率從 8 月的 5.2% 上升至 5.4%，為 2008 年 8 月以後、近 13 年最高點；去除能源及食品類的 9 月核心消費者物價指數年增率 4.2% 與 8 月持平，6 月年增率 4.5% 創 1991 年 11 月以後最高，顯示 8 月及 9 月終端消費者物價指數年增率稍微回落。

相較於終端消費者物價指數稍微回落，美國 9 月生產者物價指數年增率持續攀高至 8.6%，創 2008 年 9 月以後最高點，顯示大宗商品原物料價格上漲，相關零組件如汽車晶片短缺，導致上游生產者物價指數持續快速攀高。

圖、美國生產者物價指數年增率

美國 9 月生產者物價指數年增率與消費者指數年增率，兩者差距從 8 月的 3.1% 擴大為 3.2%，雖不若中國兩者之間在 9 月差距高達 10.0%，但仍顯示美國企業生產者將大部分生產成本的上升，透過自由市場轉嫁至消費市場，困難度逐漸提高。年底前 CRB 指數若持續快速走高，終端消費者物價指數持續上漲壓力將有增無減，並牽動美國聯準會 2022 年是否提前啟動升息的時程，再度造成公債殖利率上升壓力，美股面臨資金退潮的隱憂亦將如芒刺在背，台股很難不受影響。

在後疫情、高通膨時代，股權資產與固定收益工具投資風險同步提高，選股優劣決定股市投資勝負，避開生產供應鏈以中國為核心、無法轉嫁生產成本上升的標的，依上市櫃公司前三季營運數據，嚴選優質投資標的，投資者若無法挖掘優質投資標的，應降低持股，保持觀望。