【郭恭克專欄】全球物價持續上升階段 嚴控持股比例、寧缺勿濫

受中國恒大地產破產危機衝擊，香港恒生指數、國企指數 9 月中旬延續 6 月下旬以來跌勢，造成國際股市短期驚慌，但經美國聯準會安撫市場表明恒大危機對美國金融面影響輕微，中國官方宣示介入管控恒大地產危機，全球股市得以迅速回穩。然 9 月最後一周中國地方政府受中共中央要求執行「能耗雙控」政策，中國 10 多個省份祭出程度不一的限電政策，引爆全球原本供應鏈斷鏈危機的神經，歐、美股市 28 日一片漆黑、全面重挫，台股連續兩天大跌、失守一萬七千點關卡。

美股四大指數 28 日單日重挫，除受中國限電影響外，以國際油價為首的大宗商品原物料期貨指數 CRB 續創年初來最高點，導致美國 10 年期公債殖利率快速攀高，至 28 日收盤來到 1.54%、創 6 月 25 日以後最高點，電子資訊科技股成為重災區，以科技股的那斯達克指數、費城半導體指數，跌幅分別達 2.83%、3.8%，台股與費半指數高度連動，很難獨善其身不受衝擊。

圖、布蘭特原油每桶價格月 K 線走勢圖

圖、CRB 指數走勢日 K 線圖

圖、美國 10 年期公債殖利率走勢

聯準會 (Fed) 主席鮑爾 28 日出席參議院聽證會表示，由於供應鏈斷鏈持續存在，甚至有惡化現象，原先 Fed 認為僅是短期現象的通貨膨脹問題比預期的更高、持續時間更久，Fed 將在必要時使用其可用工具。此言一出，加上 9 月份利率決策會議中一半決策官員預期 Fed 將於 2022 年啟動升息，較原先的 2023 年提前，迅速推高美國長年期公債殖利率，對美股多頭壓力除中國限電利空消息外，猶如火上添油。

上期專欄曾提及，2020 年 8 月底 CRB 指數為 153.21 點，9 月底為 148.51 點、10 月底為 144.73 點、11 月底為 160.06 點、12 月底為 167.8 點。CRB 指數在 2020 年 11 月之前，均仍處低基期區域，上游生產者物價指數年增率將不易明顯回落，但第 4 季、年底前，生產者物價指數年增率有機會因去年基期墊高而回降。但此推論必須立基於 CRB 指數維持緩步上升格局，若 CRB 指數出現急速上升，各國生產者物價指數便可能再度飆高，並造成下游消費者物價指數年增率走高，而各國央行貨幣政策亦將被迫由鬆轉緊，對全球股市將造成資金退潮的壓力。

北海布蘭特原油期貨價格 28 日最高上漲至每桶 80.75 美元，國際油價已試圖扭轉金融海嘯後延續超過 10 年以上的長期空頭走勢，國際油價每桶價格若站穩 80 美元以上，將代表全球高油價時代再度來臨，亦將對通貨膨脹形成越來越重的壓力。相對地，提供綠能產業供應鏈更多的潛在成長機會。

經回溯修正，台灣 8 月經濟領先指標綜合分數為 131.3，較 7 月的 130.2 上升，連續 3 個月上升，暫時扭轉原先走平、微幅下降趨勢；8 月領先指標年增率由 7 月的 9.7%，下降至 8.3%，連續第 5 個月下降。單月領先指標綜合分數轉為上升，但領先指標年增率持續下降，顯示總體經濟受疫情衝擊導致成長趨緩態勢仍未改變。

經濟領先指標綜合分數若轉折出現下彎，且經濟領先指標年增率轉為負，以實證觀察對股市將是嚴重警訊；當領先指標綜合分數、領先指標年增率同步下降，領先指標年增率仍維持正成長階段，股市極可能將呈現多頭循環的拉回波段，但若領先指標年增率由正成長轉為負成長，且綜合分數持續下降，股市轉為空頭循環的可能性將大增。

台股目前處於自歷史高檔拉回整理階段，投資者應持續追蹤領先指標綜合分數及其年增率數據，若領先指標年增率往零靠近，且領先指標綜合分數再度轉為下降，更應提高警覺。

物價情勢為影響股市投資不可忽視的重要議題，但並非所有物價上漲階段均足以造成股市立刻由多頭循環轉為空頭循環。未來升息初期來臨時，企業盈餘成長率是否能超越利率上升的幅度，將攸關企業股價走向是繼續上漲或反轉下跌。升息循環初期對盈餘維持成長企業股價未必全然是利空，但對盈餘零成長或衰退的公司，升息循環的啟動往往是股價走向空頭的催化劑。

嚴密篩選優質投資標的在全球物價壓力提高下，顯得更加重要，僅提供幾點投資思考重點供讀者參考：

1. 投資標的能否順利轉嫁上升的上游原物料生產成本至下游需求者？企業本業獲利性指標，毛利率、營業利益率觀察，將越來越重要。

2. 投資標的能否在原物料價格上升循環中成為受惠者？例如，企業是否為高庫存原物料廠、擁有高原物料加工產能？

3. 投資標的盈餘成長率能否高於物價或利率上升幅度？

4. 投資標的產業景氣或產業的競爭力，是否不受通貨膨脹影響，或是衝擊極低？甚至可成為同步受惠者？

嚴控持股比例、寧缺勿濫，當優質投資標的越來越難尋時，應斷然降低持股，保持觀望。