〈紐約匯市〉市場風險胃納改善 避險需求減弱 美元連二貶

美元對一籃子貨幣近期漲勢稍歇，周四 (14 日) 略貶，是連續第二個交易日下滑，但尾盤收復盤初大部分失地，主因美國經濟數據和企業財報優於預期，激勵美股大漲，並削弱投資人避險需求。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 小跌 0.036% 至 93.982，從盤初的 10 日低點 93.754 回升。

DXY 周二觸及一年高點後，已經連兩個交易日下滑。Scotia Catpial 首席外匯策略師 Shuan Osborne 說：「過去一兩天出現一些獲利回吐。但我不認為現在快要到美元走勢大幅逆轉的時候。」

美股周四因優異的企業財報和經濟數據大漲，市場風險胃口改善，美國長天期公債殖利率下降，10 年期公債殖利率下降 2.3 個基點至 1.526%。

過去幾天以來，美國短天期公債殖利率上揚、長債殖利率下降，使殖利率曲線趨平，反映市場預期聯準會 (Fed) 將調升短期利率。美國 2 年和 10 年期公債殖利率的利差在周四連續第三天縮小，且一度出現 9 月 24 日以來最小利差。

美國勞工部周四公布，上周首次申請失業救濟金人數大幅減少，降至去年 3 月中旬迄今最低水準。此外，生產者物價指數 (PPI) 的年漲幅和月漲幅都小於市場預期，顯示推高生產成本的供應鏈壓力和原物料短缺有所緩解。

Osborne 說，目前市場推估 Fed 最快將在 11 月縮減購債，而且很快就會結束整個購債計畫，某個程度上似乎代表 Fed 更快走向升息，這對美元是利多。

歐元兌美元持平，報 1.15955 美元，從盤中的九日高點下滑。英鎊對美元略升 0.15%，報 1.36815 美元。

瑞銀外匯和總經策略師 Vassili Serebriakov 說，風險胃口改善，可能打壓投資人對美元的需求。

作為市場風險胃口指標的澳幣走升，兌美元升值 0.47% 至 0.7414 美元，是 9 月 7 日來最高。紐元也上揚，升值 0.93% 至 0.7030 美元，是兩周半最高。

比特幣小漲 0.13% 至 57451 美元，稍早一度漲到 58550 美元，是五個月高點。

截至周五 (15 日) 台灣時間約 6:00 價格：