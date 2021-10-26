改造小坪數的「夾層設計」範本！讓採光、空間和強大機能感進駐生活

編輯 林君逸｜圖片提供 日宅設計



想買房，卻受限於預算嗎？近年來，許多人瞄準具有 3 米 6 以上挑高優勢的小坪數居家，希望能透過「夾層設計」，讓空間放大、機能加倍。然而，若是設計不當，也有可能遮蔽採光、視線不夠開闊，甚至在使用上，也會帶來緊張壓迫的感受。





想買房，卻受限於預算嗎？近年來，許多人瞄準具有 3 米 6 以上挑高優勢的小坪數居家，希望能透過「夾層設計」，讓空間放大、機能加倍。然而，若是設計不當，也有可能遮蔽採光、視線不夠開闊，甚至在使用上，也會帶來緊張壓迫的感受。



本篇邀請日宅設計的吳宇喆設計師，和大家分享他如何透過格局微調、動線重整，讓兩間 20 坪以下的小坪數居家，藉由夾層設計重啟空間魅力，展現完全不向坪數妥協的生活態度。



Design Case x 2

1. 6 坪現代風小宅創造灰階景深！質感與機能並具的美好日常

走過 15 年的中古屋裡，住著一對夫妻與他們的愛犬。原始格局配置上，因應四米二的屋高，便早已規劃夾層設計，但全滿的層板將空間一分為二，視線缺乏向上延伸的地方，也影響整面落地窗的充沛日光。針對缺乏採光、空間感，動線又不佳的場域，吳宇喆設計師是如何扭轉劣勢呢？



重點 01 客廳的夾層不做滿，挑高視野除去緊張壓迫感

夾層格局最忌諱高度帶來的壓迫感！在不影響主臥機能的情況下，設計團隊拆除了局部層板，讓客廳能呈現開闊的視野，延伸整體空間尺度。



重點 02 巧挪樓梯融入主牆，簡約手法描繪俐落端景

原本位於窗邊的樓梯，巧妙挪至全室中央，並運用深黑鐵件與灰玻重新打造，以俐落的線條和通透視覺，去除本身的沈重感，同時運用鐵件展示架的串連，讓踏階融入空間主牆，描繪輕盈而流暢的居家端景。



重點 03 暗色系灰階創造小坪數景深

傳統印象裡，常使用純白色系達到放大的效果，此次卻突破一般做法，在左右跟前後立面，分別注入深、淺灰階，創造如同景深的效果，讓視覺能夠有所延伸。



重點 04 廚房與玄關的巧妙位移，打造舒適順手的生活動線

設計師重新編排生活動線，透過樑下的畸零空間整併洗衣機，將冰箱及活動展示櫃串連營造用餐場域，而原本騰出的角落也配置玄關櫃，大幅增添收納機能。



2. 居家辦公也變得好愜意！充滿清新氣息的 17 坪北歐小屋

隨著疫情影響，許多公司改為居家辦公，人們在家的時間也比以往來得長。這間 17 坪北歐風居家，原本的夾層設計漸漸不能滿足屋主需求，他期待能讓位於上層的開放式主臥，重新獲得隱私性，並期待可以擁有書房，作為專心工作的場域。在屋高不一的困境下，吳宇喆設計師巧妙運用四招，為屋主量身定製出心目中的理想居家。



重點 01 自然質材創造放鬆的無壓感受

屋主喜歡冷調中帶有一絲溫潤的視覺感受，於是整體以中性的北歐風定調，以純淨的淨白為底，搭配淺色木質調、清水模漆與灰玻，並精心鋪排燈光，捕捉充滿變化性的流動美感。



重點 02 樓梯換個位，劃出兩倍的場域機能

讓樓梯座落於夾層的中央，讓原本只能一分為二的格局，輕鬆劃出四個不同的場域機能，上層為開放式書房、彈性空間，下層則為主臥和浴室。外觀上以具穿透性的灰波，保有開放性的視覺，並巧搭清水模電視牆。



重點 03 為不一致的屋高，找到最和諧的視覺

此案擁有三米、四米二等截然不同的屋高，吳設計師將前者作為客廳、餐廚區域，後者則是夾層設計，並從中利用錯層、降版等設計手法，讓高度能在視覺上維持一貫的和諧感。



重點 04 餐廚區設置中島吧台，一次滿足收納與用餐機能

最初的廚房收納相當不足，屋主常用的烤箱、水波爐等都無法找到最佳定位，此次特地配置中島吧台，不但能結合電器櫃，更讓屋主多了能放鬆用餐的舒適角落。





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