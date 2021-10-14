謝金河：用最嚴格的基本面檢視個股

【文／謝金河】

這一陣子以來，台股表現積弱不振，從九月二十七日中國無預警拉閘限電，台股在九月二十九日大挫三二五．九八點以來，台股跌多漲少，加權指數逐漸向一六○九○附近的年線靠近，假如以年線來定多空，台股仍在多頭架構之內，同時，我們先把全球股市掃瞄一遍。

最弱勢的是香港恆生及國企，恆生指數年線在二七四九五，最慘掉到二三六八一才反彈，國企指數年線一○四二九，跌到八三五九．二才反彈，這是全球最弱勢市場。而上證、深圳股市都破年線才反彈，滬深三○○已進入空頭架構，在習近平一連串調控監管下，中國深滬港股市是全球最弱勢股市。

同樣外資大賣 台比韓強

最近日經線指數也跌到年線，甚至跌破年線，而南韓股市一口氣摜破年線，跌勢加重，而且韓元今年以來貶值逾八．七五％，相對於台幣的升值，南韓股匯市走勢都比台灣弱，也許跟南韓總統改選有關，歐美股市整體表現強勢，亞洲顯得強弱分明，不過東協各國的越南、泰國、印尼等國股市，包括印度則頻頻創新高，這似乎意味了全球正在進行生產基地的轉移，中國限電會使更多產業出走，東協及印度可能是主要受益者。

從這個現象來看，中國深滬港股市是弱勢震央，外資大力賣超的南韓情勢也不妙，而台股跟南韓產業重疊度大，也是外資賣超的市場，台股近期的弱勢是這樣形成的。但台股比南韓強的一點是資金回流，今年新台幣升值二．四七％，韓元貶值八．七五％，這是幾十年來從未見過的景象，這也說明了同是外資大賣超，但台股比韓股強勁，背後與資金流向有關。

台股從去年三月的八五二三起漲，最高來到一八○三四，大約拉出一倍漲幅，過去一年來台股奔馳，其間有幾次回檔的驚險，一次是今年五月的疫情出現破口，加權指數回挫到一五一五九；第二次是八月的美國聯準會升息縮表衝擊，回到一六二四八．○八；這次在中國監管力道加重及限電衝擊下，加權指數又拉回到一六一六二，這次回檔跟前兩次最大不同的地方是在技術面的調整壓力，同時是最靠近年線的一次，而且是月線、季線、半年線同時出現下彎的死亡交叉，這次的回檔可能是多頭比較險惡的一次，這也意味了台股在第四季面臨的考驗不小。

這可從基本面看出端倪，從二○一九年以來，台灣各項經濟數據表現亮麗，過去三十年，台灣的ＧＤＰ成長率一直都是四小龍之末，從一九年之後，台灣一直領先，今年經濟成長率上看六％，不過這是上半年首季八．一六％及第二季七．四六％打下的好數字，去年第三季ＧＤＰ四．二六％，第四季五．○九％，對照高基期，台灣的經濟成長率成長勢必趨緩。

台股第四季的變數

其次是台灣的出口表現，儘管九月仍創下三九六．五億美元的好成績，但是從八月外銷接單成長剩下十七．四％來看，外銷接單連續十八個月成長，但力道已逐漸趨緩，這可看出中國限電衝擊全球經濟，台灣出口受到影響，股市會反應未來，當然會影響接下來的獲利表現，現在看起來台股第三季整季淨利看上兆元不成問題，但是第四季可能有變數，股價反應的是未來，我舉運健身的 Peloton（PTON）與視訊會議的 Zoom（ZM）為例。（全文未完）

來源：《先探投資週刊》2165 期

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