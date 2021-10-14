不接種就開鍘！聯合航空將解雇232人 接種率達99.7%

聯合航空公司 (UAL-US) 執行長 Scott Kirby 表示，聯合航空正在解僱 232 名未能遵守公司疫苗規定的員工。

9 月下旬聯合航空有近 600 名員工因拒絕接種疫苗而面臨解雇風險，該數據在當月底就急遽下降至 320 人，因為這些員工終於願意接種疫苗或上傳疫苗卡的記錄。

在聯合航空設定的 9 月 27 日最後期限過後，該公司 6.7 萬名美國員工已有 99.7% 接種疫苗 (不含因醫療或宗教原因申請豁免者)，剩餘的 0.3%，即 232 名員工，面臨解僱。

Kirby 說：「我認為，我們能在不到 8 週內將接種率提升至 99.7%，證明了只要你向員工坦誠相告一切，你就能讓接種疫苗的規定強制執行。」

根據美媒，聯合航空曾表示，申請豁免接種的員工約莫 2000 人，而他們將放無薪假。美國地方法官 Mark Pittman 週二下令聯合航空暫停其計畫並安排聽證。

聯合航空是美國第一家拿員工飯碗做威脅，強制要求接種疫苗的航空公司。Kirby 表示，聯合航空也是最早實施口罩規定，禁止未戴口罩的乘客上機的航空公司，自 2020 年 4 月以來，因未配戴口罩而遭禁止上機的人數約 700 人。

然而，雖然美國總統拜登 9 月下令，強制要求聯邦政府的員工和承包商接種疫苗，但德州州長 Greg Abbott 本月 11 日簽署行政命令，禁止州內繼續執行總統下達的「強制疫苗令」，亦即未來企業不可再要求員工先出示疫苗接種證明才能回到崗位，儼然違背拜登總統的要求。

針對此點，美國航空公司 (AAL-US) 和西南航空公司 (LUV-US) 週二表示，他們不會遵守州長的行政命令，因為作為聯邦承包商，他們必須遵守總統的要求，即員工必須在 12 月 8 日之前全面接種疫苗。

聯合航空在德州也設有大型運輸站，但 Kirby 表示不擔心州長的行政命令，因為員工均已經接受疫苗接種。

聯合航空還宣布，將向員工發放 10000 美元的現金獎金，以表彰他們在疫情期間的貢獻。

週三航空股走跌，聯合航空也下跌 3.6%。達美航空 (DAL-US) 週三雖然公佈獲利優於預期，但也警告，燃料價格上漲將打擊第四季的獲利能力。