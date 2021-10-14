勞力、物流成本上升 亞馬遜財報季股價恐下滑 分析師：逢低買進大好機會！

投行 Baird 的分析師表示，進入財報季，投資者對亞馬遜 (AMZN-US) 成本上升和成長率的關注可能會使其股價承壓，但該股價出現任何疲軟都將是買進的機會。

Baird 分析師 Colin Sebastian 和 Dalton Kern 表示，投入成本上升可能是整個財報季的一個關鍵主題，他們也因此調降了亞馬遜本季和 2022 年的營業利益預期。

分析師表示，電商巨擘兼雲端服務領袖亞馬遜面臨勞力、物流運輸和產品成本，以及技術基礎設施相關的費用上升，恐會對股價構成壓力。

「雖然我們對亞馬遜服務業營收的驚人成長抱持希望，認為該部門能在年底前更積極地影響投資者情緒，但宏觀阻力似乎不少，加上投資者對各費用的關注，短期內將持續抑制股價，我們會在該股走疲時買進。」Sebastian 和 Kern 說。

該 Baird 團隊將亞馬遜今年第四季的營業利益估計調降至 76 億美元，低於分析師預期共識的 81 億美元，而 2022 年的營業利益估計降至 400 億美元，同樣低於預期共識的 426 億美元。

「我們假設，亞馬遜將持續關注成長和全球服務的擴張，這些要投入更高的前線勞力成本、運輸和物流費用 (包括燃料和設備通膨)、產品成本，以及科技項目 (伺服器、晶片和網絡設備等)。」

財報帶來的短期衝擊不會改變 Baird 對亞馬遜股票中長期前景的樂觀看法，亞馬遜週三收高 1.14% 至 3284.28 美元。該分析師目標價為 4000 美元，隱含漲幅 23%。