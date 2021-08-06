美航空業首例！聯合航空強制美國員工接種疫苗 拒絕者或遭解僱

美國聯合航空 (UAL-US) 週五 (6 日) 率先宣布，所有美國員工必須在秋天前接種新冠疫苗，否則恐面臨解僱風險，成為美國首家強制要求員工施打疫苗的大型航空公司。

聯合航空要求，全美 6.7 萬名員工必須在 FDA 完全核准某款疫苗的 5 週內，或 10 月 25 日以前上傳疫苗接種紀錄，證明已接種 2 劑的輝瑞 (Pfizer)、莫德納 (Moderna)，或是嬌生 (Johnson & Johnson) 的單劑疫苗，有個人健康或宗教因素者除外，但須提供證明文件。

目前 FDA 僅對輝瑞、莫德納及嬌生疫苗授與緊急使用授權 (EUA)，外界預期上述疫苗很快就會取得完全批准。

為了鼓勵員工儘快完成接種作業，聯合航空還稱，9 月 20 日前上傳接種文件的員工，將獲得額外一天的全額薪資作為獎勵。

聯合航空預計，目前有高達 9 成機師和 8 成空服人員向公司報告已經接種疫苗，但未透露整體疫苗接種率。

截至目前，強制要求員工必須接種疫苗的美企多為大型科技公司，包含微軟和臉書，亞馬遜、富國銀行和其他華爾街公司僅延後重回辦公室的時程。

聯合航空將成為全美第一家強制要求所有員工接種疫苗的大型航空公司，達美航空僅要求所有新進員工必須接種疫苗，美國航空僅採鼓勵方式。

作為受疫情影響最劇烈的產業之一，對航空業來說，儘快結束疫情特別重要，即使暑假的航班預訂量已超出公司預期，近來 Delta 變種病毒感染情況加劇，不免為航空需求帶來壓力。