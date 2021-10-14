〈財報〉達美航空Q3轉盈 但警告油價高漲衝擊Q4獲利 股價重挫逾5%

達美航空 (DAL-US) 周三（13 日）公布 2021 會計年度第三季財報，儘管營收、獲利皆優於分析師預期，也實現首次在不計政府補助下獲利，但警告燃油成本不斷上漲恐導致第四季出現「溫和虧損」，股價聞訊挫跌逾 5%，為一年來最大跌幅，並拖累航空股走低。

達美航空第三季營收報 91.5 億美元，優於分析師預估的 84.5 億美元，不計 13 億美元政府補助資金，淨利報 1.94 億美元，合每股獲利報 0.3 美元，優於分析師預估 0.17 美元，是疫情爆發後第二次轉盈，也是首次在不計政府援助下實現獲利。

不過達美航空執行長 Ed Bastian 表示，燃油成本限制公司本季獲利能力，在目前的油價水準下，公司營運可能會出現「溫和虧損」，而且無法壓低油價的情況下，可能將增加的成本轉嫁給消費者。

達美預估燃料價格最高會升至每加侖 2.40 美元，高於第三季均價 1.97 美元，並預料因飛行業務增加，第四季除燃油費用外的成本將增加 6% 至 8%。

第四季營收則可望持續從疫情影響中恢復，預估將達到 2019 年疫情爆發前同期 114 億美元的四分之三 (即約 85 億美元)。

達美航空是第一家公布第三季財報的航空業者，受到疲軟的獲利預測影響，該公司股價周四收盤重挫 5.76% 至每股 41.03 美元，在標普 500 指數表現墊底。航空股連袂走低，美國航空 (AAL-US) 跌 3.35%、聯合航空 (UAL-US) 跌 3.6%、西南航空 (LUV-US) 跌 1.78%。

達美航空表示，近期油價漲至多年來高點，威脅航空業復甦步伐，燃油價格每漲 0.05 美元，公司成本就會增加約 4,000 萬美元，而僅燃油成本一項就占公司第三季調整後營運支出近 20%。

不過 Bastian 表示，由於強勁的需求與國際商務旅行的改善，加上白宮決定重新開放大西洋航線，今年 11、12 月的機票預訂量成長約六倍，預估收入將達到疫情前水準的 75%，也看好公司營運在 2023 年回復到 2019 年的水準。

拜登政府決定 11 月重新開放大西洋航線，鼓舞美國航空業，花旗分析師 Stephen Tren 認為，大西洋航線需求復甦應該會緩解華爾街對燃油成本的擔憂，並表示在進入 2022 年後，關心營收是否持續成長，會比擔憂油價更有意義。