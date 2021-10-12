西南航空料本周航班恢復正常 但人力仍缺不排除再砍航班

自上周因天候與交管問題以來，美國西南航空 (LUV-US) 已取消逾 2,000 個航班，該公司周一 (11 日) 表示，本周將恢復正常服務，但礙於人力短缺因素，不排除未來進一步減少航班。

西南航空早盤股價受航班縮減消息影響，截稿前下跌 1.82%，每股暫報 52.94 美元。

航班追蹤網站 FlightAware 數據顯示，西南航空周一取消 347 個航班，遠低於上周日取消的 1,124 個航班，該數量約占其總航班數的 30%，是迄今所有航空公司中最高的比例。

西南航空因人力短缺問題，為避免航班取消與延誤狀況，已計畫大幅削減秋季航班，目前正在衡量是否需要進一步減少航班。

西南航空公司總裁 Mike Van de Ven 表示，公司人手嚴重不足，隨著環境變化，需要繼續調整航班數，並稱目前已大幅削減 11、12 月的航班計畫，若狀況仍未改善，不排除進一步減少航班。

Mike Van de Ven 承認，公司在人員調度上非常吃緊，特別是機組人員。

西南航空周末大砍航班的原因引起外界好奇，有人猜測該公司強制要求全體員工必須在 12 月 8 日前完全接種疫苗的規定引發員工不滿，導致員工集體請假，因此造成航班開天窗。

不過，西南航空出面回應，外界揣測的消息不僅「不準確」且也「沒憑沒據」。

西南航空人力短缺的問題與其他同業一樣，即在疫情高峰期的停飛期間資遣員工，然而沒想到需求升溫速度比預期快，來不及招聘新人提升航班營運量能。