〈美股早盤〉市場關注通膨與Q3財報 美股小幅開高

市場持續關注通膨與即將揭幕的美股 Q3 財報季，美股周二 (12 日) 小幅開高。截稿前，道瓊工業指數漲近 60 點或 0.2％，那斯達克綜合指數漲 0.3％，標普 500 指數漲 0.2％，費半漲 0.35％。

國際貨幣基金 (IMF) 周二修訂「世界經濟展望」(World Economic Outlook)，預計今年全球經濟增速達 5.9%，較 7 月預估值低 0.1 個百分點，明年全球經濟增速則維持在 4.9% 不變。

IMF 表示，受 Delta 病毒、供應鏈吃緊、通膨加速、食品與燃料成本上升等因素影響，經濟增長前景面臨風險已經增加，同時警告，若疫情導致的供需不平衡狀態長期持續，通膨風險恐將成真，各國央行應準備好收緊貨幣政策。

IMF 對停滯性通膨 (Stagflation) 的擔憂則不以為然，預計已開發經濟體通膨率將在今年底登頂後，於明年中降至 2% 左右，不過，新興和開發中經濟體通膨今年升至 5.5% 後，料明年仍處於 4.9% 高位。

截稿前，10 年期美債殖利率小降至 1.607％左右，美元續徘徊於 94 上方。

油價走勢震盪。繼昨日收於 80 關卡後，WTI 原油期貨截稿前小漲 0.3％，暫報 80.77 美元，布蘭特原油期貨小漲 0.1%，至 83.76 美元。

美股財報季將於周三 (13 日) 拉開序幕，並由摩根大通 (JPM-US) 打頭陣，美國銀行 (BAC-US)、摩根士丹利 (MS-US) 和花旗集團 (C-US) 財報周四 (14 日) 登場，高盛 (GS-US) 財報周五 (15 日) 出爐，投資人將密切關注供應鏈中斷和成本上升為企業獲利帶來的影響。

公布財報前，大型銀行股周二開盤漲跌不一。

截至台北時間周二 (12 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 56.29 點或 0.16%，暫報 34552.35 點

那斯達克綜合指數上漲 47.57 點或 0.33%，暫報 14533.77 點

標普 500 指數上漲 8.80 點或 0.20%，暫報 4369.99 點

費半上漲 11.15 點或 0.35%，暫報 3232.38 點

台積電 ADR 上漲 0.44% 至每股 110.75 美元

10 年期美債殖利率降至 1.605%

紐約輕原油上漲 0.31％ 至每桶 80.77 美元

布蘭特原油上漲 0.13% 至每桶 83.76 美元

黃金上漲 0.30% 至每盎司 1761.00 美元

美元指數上漲至 94.40

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤上漲 1.21％，至 801.50 美元。

路透社報導，今年 9 月特斯拉在中國交付 56,006 輛中國製電動車，為特斯拉上海超級工廠 2 年前啟用以來的單月最高紀錄。

CureVac(CVAC-US) 早盤下跌 8.56％，至 39.48 美元。

德國生技公司 CureVac 宣布旗下第一批 COVID-19 候選疫苗將退出歐盟的審查申請，並將把重點放在與英國藥廠葛蘭素史克合作的第二代 COVID-19 疫苗。

葛蘭素史克 (GSK-US) 早盤上漲 2.24％，至 39.10 美元。

在 GSK 表示將按計劃於明年推進消費醫療保健業務的分拆計畫後，彭博社報導指出，Advent、CVC 和 KKR 等私募股權公司均對這項業務收購案抱有興趣。

今日關鍵經濟數據：

美國 9 月 NBIB 小企業信心指數報 99.1，預期 99.5，前值 100.1

台北時間 22:00 公布美國 8 月 JOLTs 職位空缺數，預期 1,092.5 萬個，前值 1,093.4 萬個

華爾街分析：

紐約梅隆投資管理 (BNY Mellon Wealth Management) 股票和資本市場主管 Alicia Levine 表示，財報季將為我們提供良好的指引，以了解供應鏈問題的後續發展，Levine 稱其最擔心的是工業和零售業，因爲這兩大產業無法輕易轉嫁物價壓力。

因過度的能源需求加上歐亞供應短缺，使能源價格居高不下。花旗私人銀行 (Citi Private Bank) 首席投資長 David Bailin 預計，能源供應和運輸問題還需要 3 到 9 個月時間才能緩解。

Gradient Investments 投資組合經理 Jeremy Bryan 也稱供應鏈問題會持續好一陣子，但終將獲得解決。整體來說，美國經濟和市場最棒的一點在於，它們會跟隨著消費行為變動，而美國消費者仍然希望消費，這就是為何我們對於後市看法依舊樂觀。