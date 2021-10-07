新一輪能源危機？投資怎麼辦

由於煤與天然氣價格大漲，中國與歐洲都陷入電價高漲或是電力供應不足的危機中。若能源供應無法大幅增加，今年冬天將看到更高的煤、天然氣與電力價格，而通貨膨脹率也會因此升高。全球能源價格飆漲是否為新一輪能源危機拉開了序幕？而投資又該如何因應？

1. 供給增加速度追不上需求，全球能源價格居高不下

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2021/10/5。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

石油、煤與天然氣在全球能源供給組成扮演重要角色，佔比分別為 31%、27% 與 23%。受到疫情與全球 ESG 浪潮的衝擊，能源與煤礦公司開採或投資計劃都轉趨保守（此類公司碳排放量較高，不受銀行或各類基金青睞）。以煤礦為例，澳洲與印尼是全球前兩大煤礦出口國，兩國目前煤礦出口量與先前高點相比分別下降 11% 與 43%。增產速度緩慢，加上今年歐洲風力發電與中國水力發電不如預期，天然氣與火力發電被迫扮演更重要的角色，天然氣與煤價自然而然大幅升高。

2. 大部分國家產出仍有缺口，經濟離過熱還很遙遠

看到能源價格的飆漲，許多人都擔心 1970 年代的通貨膨脹率失控將再次重演。美國 1970 年代的通膨升高大致可分為三個時期，第一輪漲幅來自於美國經濟過熱，後兩輪漲幅才來自於能源價格飆升。從下圖可看出，整個 1960 年代美國經濟產出缺口常年處於正值，美國經濟實際產出持續高於潛在產出（所有能工作的人或能生產的機器都投入生產），過於緊繃的勞動市場引起第一輪的通膨上升。之後雖然產出缺口沒有先前這麼高，但受到油價大漲影響，通膨仍再次升高。

目前美國產出缺口為 0.5%，歐元區產出缺口為 - 5.4%，整體已開發國家為 - 1.2%，已開發國家仍有閒置產能來提高產出。疫情仍是目前全球供需失衡的主要原因，若全球產出能恢復，全球通膨壓力將大幅降低。「鉅亨買基金」認為除非美國實施大規模財政刺激政策，且產出缺口持續擴大並處於 4% 以上，不然美國通膨失控機率都很低（以 2009 年至 2011 年為例，當時油價上漲 173%，通貨膨脹率一度來到 3.9%，但因為產出缺口仍為負值，通膨很快就回落至 2%）。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2021/10/5。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 降低通膨衝擊，慎選高風險溢酬資產

雖然我們認為通膨真的失控機率不高，但冬天為天然氣與煤使用旺季，天然氣與煤價格將進一步走高。而受到天然氣價格大漲影響，部分電廠以石油取代天然氣來發電，也推升原油價格。我們認為聯準會與歐洲央行將以產出缺口當作理由，預期通膨將回落而維持利率不變；但市場會把重點放在能源價格與通膨升高，主張央行將被迫快速升息。這兩種衝突的消息將拉扯各類風險資產，風險溢酬較低、利率敏感度較高的資產更容易受到衝擊，而風險溢酬較高的資產則擁有較多空間抗衡利率升高的風險。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，股市採 MSCI 系列指數、債券採美銀美林債券系列指數，資料日期: 2021/10/5。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。股市風險溢酬為本益比倒數減去美國 10 年公債殖利率，債券風險溢酬為與公債間利差。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

波動加劇，投資別被甩下車

第四季面臨聯準會即將縮減購債、全球供應鏈持續緊繃、通貨膨脹率居高不下等不確定性，風險資產價格波動程度可能進一步升高。考量到全球景氣仍處於剛復甦階段，疫情正逐漸從新興市場消退，不該被短期的價格波動嚇到並離開市場，耐心持有仍是掌握長期報酬的最好方式 。

鉅亨精選基金

>> 聯博 - 全球價值型基金 A 股

>> 摩根基金 - JPM 美國價值 (美元)-A 股 (累計)

>> 野村基金 (愛爾蘭系列)- 美國高收益債券基金 (TD 美元類股)

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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