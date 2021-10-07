〈紐約匯市〉通膨疑慮提高避險需求 美元連二升 再度站上94   

美元對主要貨幣周三 (6 日) 上揚，主因能源價格飆漲，推升通膨疑慮和升息機率，促使投資人把資金轉入美元尋求避險。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.3% 至 94.228，接近上周觸及的一年高點 94.504。

通膨壓力不斷升高，油價正處於七年高點，使美股周三盤中大部分時間挫跌，公債殖利率上升。矽谷銀行資深外匯交易員 Minh Trang 說：「更多通膨擔憂滲透到整個市場。」

通膨壓力可能威脅經濟成長，並使聯準會 (Fed) 比預期更快升息。Fed 已經表示最快 11 月開始縮減購債，結束購債之後開始升息。

投資人仍關注本周五將公布的非農就業報告，尋找影響 Fed 下一步政策行動的線索。分析師預測 9 月非農就業人口新增 47.3 萬。Trang 說：「如果數據大致符合預期，將支持我們這段時間看到的美元走勢。」

有「小非農」之稱的 ADP 就業數據顯示，9 月民間企業新增就業將 56.8 萬人，為 6 月以來最大增幅，優於市場預估的 43 萬人。

另一方面，能源價格飆漲、殖利率急升加劇英鎊波動，英鎊兌美元貶值 0.3%，英鎊兌美元隱含波動率 (衡量貨幣選擇權預期波動的指標) 躍升到 7.9%，是七個月高點。

美元勁揚、風險胃納翻轉之際，紐元重挫 0.7%，未因紐西蘭央行七年來首度升息受激勵。

比特幣延續近日氣勢，跳漲 6.27% 至 54728.39 美元，是 5 月以來最高水準。

截至周四 (7 日) 台灣時間約 6:00 價格：