【富蘭克林】四大題材三策略 富蘭克林智能理財穩掌第四季旺季行情

金融市場正面臨「全球經濟面臨質與量的轉變」、「政府政策可能轉向」、以及「消息面牽動市場風水輪流轉」的三轉格局，在景氣及政策換檔期間市場波動在所難免，富蘭克林投顧建議，仍應積極把握第四季傳統旺季行情，債券與平衡配置不可少，股票部位亦可擇優趁回檔承接，秉持「穩健」二字，抓緊旺季獲利契機。

富蘭克林投顧表示，第四季須觀察四大主題，包括疫苗及創新趨勢、拜登兆元基建商機、聯準會 QE 退場與其他復甦題材，並依此情境朝「平安財」、 「趨勢財」及「機會財」三策略調配資產組合。「平安財」包括較低波動的波灣債券型基金及美國平衡型基金，前者具備美元計價、投資級債信、資金較不擁擠等特性，後者透過動態資產配置分散風險並網羅多元獲利機會。

「趨勢財」及「機會財」則聚焦股票資產，依照投資人風險偏好選擇創新成長的科技與生技產業、透過基礎建設及公用事業產業型基金掌握綠色商機，或是股票修正後評價吸引力浮現的新興亞洲或美國中小型股票型基金，多路並進迎接旺季行情。

全球股市歷經一年多漲勢，已逐漸反映基本面、評價面甚至政策面調整預期，在景氣換檔及寬鬆政策轉向的過渡期，美盛凱利基礎建設價值基金（本基金之配息來源可能為本金）經理人尼克．蘭利看好基礎建設類股同時涵蓋防禦色彩的公用事業、受惠疫後經濟重啟的運輸基建，以及長線趨勢的通訊、再生能源等次產業，具備進可攻、退可守的優勢。

富蘭克林表示，全球基礎建設指數目前股利率 3.41%、高於全球股市 1.77%，高股利率及穩定的股利收益可滿足投資人的資金需求，值得分批加碼或持續定期定額。

此外，欲強化資產配置防禦力，納入台灣唯一的富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）也可望有所助益。

因應多變的市場氣氛，投資配置需更靈活，不妨借助時下正流行的智能理財。富蘭克林國民理財機器人為協助不同理財企圖心的投資人，規劃有「機器人 1 號 - 富智能」與「機器人 2 號 - 富動能」，透過 24 小時監控市場及投資組合再平衡的智能理財服務，讓投資趨吉避凶。掌握第四季投資先機與好康優惠，必點 https://lihi1.com/z95oR。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。

本資料提及之經濟走勢預測，不必然代表基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換，轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。中國警語：指掛牌於大陸及香港等地區中國企業之投資比重，現階段法令規定境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該基金淨資產價值 20%，另投資香港地區紅籌股及 H 股並無限制。本基金並非完全投資於大陸地區之有價證券，投資人仍須留意中國市場特定政治、經濟與市場之投資風險。

新興市場警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。

基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。部份基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱。

◎增益配息型類股: 股票型基金之配息來源為基金投資標的所配發之股票股利，因投資標的股利發放頻率及日期不一，造成基金每月收到之股票股利收入將不平均。若當期收到投資標的之股利收入大於預計配息率，則基金僅由股利收入發放配息。若當期收到投資標的之股利收入低於預計配息率，則投資經理人得利用前期保留之股利收入，於必要時，亦得自本金配息，使配息率穩定。投資經理人將定期審視視投資標的股利率水準及基金績效而調整配息率，使基金配息率貼近股利率，避免配息過度侵蝕本金之情形。增益配息類股的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱。境外基金機構針對本基金配息政策設有相關控管機制，視實際收到股息收益及評估未來市場狀況以決定當期配息水準，惟配息發放並非保證，配息金額並非不變，亦不保證配息率水準。

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