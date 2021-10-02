中國限電、美滿足Taper條件、日立收購永大 本周大事回顧

中國當局強化能耗雙控政策下，多省分均傳出對工廠限電、停工要求，市場擔憂若限電措施持續，恐加劇全球供應鏈緊缺情形，美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾 28 日出席公聽會，強調美國幾乎已滿足縮減購債 (Taper) 條件，國內焦點方面，電梯大廠永大將與日立進行股份轉換案，由日立取得 100% 股權；以下是本周大事回顧：

恆大危機未解 中國能耗雙控限電危機衝擊全球供應鏈

恆大危機尚未解決之際，中國當局強化實施能控雙耗政策，衝擊台商大本營蘇州、昆山等地，供應鏈秩序再度被打亂，根據公開資訊觀測站資料顯示，近百家上市櫃公司均受限電停工波及，包含 PCB、被動元件、半導體設備、鑄件廠、電競筆電廠均配合停工。

面對中國部份省份突如其來一切刀式的限電政策引發各界軒然大波，市場也推測主因是用電需求大增，且多省並恐無法達到年初設定的節電目標，加上近期煤炭緊缺所致，不過目前已有部份地區開始改變作法，透過補貼發電廠、簽煤炭長約、暫緩限電等措施來降低對經濟的衝擊。

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鮑爾：美國幾乎滿足縮減購債 (Taper) 條件

聯準會 (Fed) 主席鮑爾 28 日至參議院出席聽證會，鮑爾面臨多位參議員激烈質詢，批評美國交易準則、金融監管和多元化等措施時，重申近期聯準會政策，並對通膨、美國債務違約危機和官員炒股風波提出看法或因應之道，也強調美國幾乎滿足縮減購債 (Taper) 條件，預測 Taper 將在明年中前完成。

面對供應鏈問題，鮑爾 29 日也指出，美國經濟前景仍高度不確定，主因是供應鏈問題並沒有好轉，預計將持續到 2022 年。

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傳美方要求提供機密資料 台積電：若需協助會向政府反應

傳美方要求晶圓代工龍頭台積電等半導體業者，提供客戶機密資料，對此，台積電 30 日表示，一定不會損及客戶與股東權益，政府一直都有持續給予關心，若有需要協助的地方，會向政府反應。

行政院國發基金也表示，美國政府公開徵詢各界提供意見，涉及層面廣泛，並非針對晶片製造業、台灣廠商或台積電單一公司，且此為自願性回覆意見，目前並非強制性回覆，台積電也表達不會透露個別客戶商業機密資訊。

鴻海攻電動車 擬斥 2.3 億美元買 Lordstown 俄亥俄廠

鴻海 1 日宣布與美國電動卡車新創公司 Lordstown 達成電動車合作協議，總交易價值約 2.8 億美元，鴻海將以 2.3 億美元買下 Lordstown 俄亥俄州車廠，並投資 5000 萬美元取得普通股，預計 10 月 31 日前敲定最終購買協議，交易完成時間則可能落在明年 4 月。

此外，鴻海 28 日也宣布，將攜手轉投資碩禾、榮炭，與中鋼集團旗下中碳簽署材料開發合作備忘錄，鴻海表示，隨著相關電池關鍵材料、技術到位，將持續衝刺磷酸鋰鐵電池製造，預計 2023 年推出首款電動巴士車用動力電池，搶攻全球電動商用車市場。

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日立擬溢價收購永大 最快明年初下市

電梯大廠永大 27 日召開重訊表示，基於調整公司體質與長遠發展，董事會決議通過與日立進行股份轉換案，日立將以每股 65.1 元為對價，取得全數股權，以永大 27 日收盤價 57.7 元估算，溢價達約 12.82%。

永大預計今年 11 月 16 日召開股東臨時會，待股東決議通過後，投審會尚需審查至少一個月，最終向證交所、金管會等主管機關申請股票終止上市，最快明年初下市。

永大 2018 年爆發家族經營權之爭後，各勢力引進寶佳和日立集團，雙方持續加碼永大持股，目前日立持股達 71.1%、寶佳則持股 7.8% 為第二大股東。

貿聯 145 億元收購 LEONI 工業應用事業群 年營收可望增 5 成

連接線束廠貿聯 - KY 1 日宣布，擬斥 4.5 億歐元 (約新台幣 145.08 億元)，收購德商 LEONI 工業應用事業群 (LEONI Industrial Solutions)，預計明年初完成收購，一年可望增加約 5 成營收。

貿聯表示，收購 LEONI 工業應用事業群，目的為加速成為工業用、數據中心、車用和電器等領域解決方案重要廠商，LEONI 終端市場涵蓋數據通訊、醫療保健、機器人解決方案、工業自動化、電動車、軌道運輸等國際知名客戶群。

IC 通路整併 益登擬斥 7.8 億元收購彥陽全數股權

IC 通路商益登與彥陽 30 日宣布，益登擬以每股 18 元收購彥陽，依彥陽 29 日收盤價 15.25 元推算，溢價率約 18%，股份轉換準日訂在 12 月 30 日，未來彥陽將下櫃、成為益登 100% 持股子公司。

益登目前持股彥陽約 5.85%，為整合資源、擴大營業規模、增加產品服務、降低管理成本以提升營運效率及強化全球市場競爭力，決定收購所有股權，雙方預計在 11 月 18 日分別召開股臨會，討論股份轉換案。

8 月景氣燈號連七亮紅燈 領先指標由跌轉升

國發會 27 日公布 8 月景氣對策信號，綜合判斷分數為 39 分，較上月增加 1 分，燈號連七亮紅燈，經濟發展處長吳明蕙表示，8 月批發零售餐飲營業額、非農部門就業均有改善，反映疫情衝擊逐步減緩，也看好第四季有振興五倍券帶動內需，整體景氣可望維持強勁。