〈中國限電〉動起來！中國各地加強供電 降低限電規模

中國部份省份突如其來一切刀式的限電政策引發軒然大波後，目前已有部份地區開始改變作法，透過補貼發電廠、簽煤炭長約，及暫緩限電等措施來降低對經濟的衝擊。

廣東省省長馬興瑞要相關部門、單位要迅速採取有效措施提升電力供應，儘速紓緩電力供需缺口的問題，為經濟社會發展和民生用能提供堅強支撐。

浙江部分地區已暫緩限電政策，並計劃在近期推出更詳細的用電政策，依據耗能效益比等評價方式限制用電量，優先保障民生、產業鏈相關企業。

河南則是依法開放煤礦復工復產，以增加煤的供應量來保障電力。河南省副省長費東斌強調，保供電就是保民生、保大局。要依法增加煤產量，加速推動煤儲備機制，提高煤庫存；調整改善電力交易規則，對煤庫存情況良好、發電機組多、電力輸出高的發電廠給予獎勵。而河南省電力公司負責人表示，將保障基本民生用電需求，盡可能避免出現斷電、限電的情況。

東北地區則是首度出現發電供熱用煤採中長期合約全覆蓋情況，各部門全力保障民生用電。如遼寧省要求保證有秩序用電實施到位，避免出現拉閘限電情況；並要延長有序用電負荷缺口預測時間和預警等級發布時間，更廣泛地向用戶告知限電情況，便於用戶提前安排用電計畫。

吉林省則指出要落實與蒙東煤礦中長期供煤協議，加大進口煤採購，擴大省內煤礦開採，確保煤庫存足量達標，做到採暖期電煤不斷供、暖氣不停供等政策。

黑龍江省發改委則稱，將儘快組織發電廠增加電力供應，努力化解電力緊張局面。綜合應用錯峰生產、避峰生產等手段，優先保障居民生活等用電需求。

中國國家能源局則開始分別前往京津冀、內蒙古東部、黑龍江、湖南等地督導煤炭、天然氣保障作業，協調解決限制增產的問題，指導地方和企業落實能源保供各項政策，努力增加能源供應，全力以赴保障重點地區民生用電需求。

