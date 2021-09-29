【袁志峰專欄】港股反彈不易持續

今天推介 - 信義光能 (968), 上日收市 $16.04

1) 股市前景

港股昨日上升，成交平穩，科技股領漲。恒大事件對內房及物管股的負面影響開始弱化。南向資金連續 3 日淨買入，主要吸納騰訊 (700) 及美團(3690)，由於港股通今日起至下周四暫停交易，預期科技股反彈不易持續。美國債息上升對美股造成下行壓力，削弱投資者信心。國內限電將減慢經濟增長但幅度仍不確定，估計港股維持弱勢震盪，短線交易宜慎審。

今天推介是信義光能 (968) — 主要從事生産及銷售太陽能玻璃産品，及經營太陽能發電場業務。由於産能及產品售價上升，2020 年收入及盈利達 123 億元及 45.6 億元，分別同比增長 35% 及 89%，每股盈利增長 83% 至 0.554 元。今年上半年收入及盈利達 80.7 億元及 30.7 億元，同比增長 75% 及 118%，主要受太陽能玻璃產品的銷售量及售價上升所帶動。受“碳中和” 政策推動，公司長遠盈利前景亮麗，維持買入建議，目標價 18 元，止損價 15 元。

2) 上日中港股市況總結

周二恒指高開 114 點，初段漲幅收窄至 24 點，隨後輾轉上升，午後最多曾升 471 點，尾市回落，收報 24500 點，升 291 點或 1.2%。成交額按日減 1% 至 1475 億元，8 月份日均成交額 1590 億元。港股通南向資金淨買入約 59 億元，包括淨買入 19 億元騰訊 (700)、10 億元美團(3690) 及 8 億元中海油 (883) 股份。9 月淨買入 181 億元，8 月淨賣出 198 億元。

藍籌股 36 升 21 跌 3 持平。碧桂園服務 (6098) 及龍湖集團 (960) 升逾 7%，為表現最好藍籌。阿里 (9988) 升逾 6%。中國海外發展 (688)、碧桂園(2007)、華潤置地(1109) 及中海油 (883) 升 4%-6%。金沙中國 (1928) 及藥明生物 (2269) 升逾 3%。安踏體育 (2020)、中石油(857)、中國平安(2318) 及吉利汽車 (175) 升逾 2%。石藥集團 (1093) 及阿里健康 (241) 跌逾 2%，為跌幅最大藍籌。其次是創科實業 (669) 及李寧 (2331) 跌逾 1%。

恒生科指升 2.1%，收報 6231 點，成份股 25 升 5 跌。大型科技股全線上揚，阿里 (9988)、快手(1024) 及網易 (9999) 升逾 6%、5% 及 4%，騰訊 (700) 及美團 (3690) 升逾 1%。明源雲 (909) 漲逾 8%，為升幅最大成份股。金蝶國際 (268)、嗶哩嗶哩(9626) 及海爾智家 (6690) 升 4%-5%。攜程 (9961) 及汽車之家 (2518) 升逾 2%。閱文集團 (772) 及阿里健康 (241) 跌逾 2%，為跌幅最大成份股。

板塊方面，內房、物管、煤炭、電力、風電、光伏、家電、鋼鐵、濠賭、軟件及石油股跑赢大市，漲幅居前。融創中國 (1918) 升逾 14%，中國恒大 (3333)、萬科企業(2202) 及龍光集團 (3380) 升 5%-7%。融創服務 (1516)、中海物業(2669)、世茂服務(873) 及新城悦服務 (1755) 升 10%-14%。兗州煤業 (1171) 升逾 15%，中國神華 (1088) 及中煤能源 (1898) 升逾 7%。華潤電力 (836)、華能國際(902) 及中國電力 (2380) 升逾 6%。龍源電力 (916)、大唐新能源(1798) 及金風科技 (2208) 升 5%-7%。褔萊特玻璃 (6865) 及信義能源 (3868) 升逾 3%。國美零售 (493) 及 JS 環球生活 (1691) 升逾 4%。鞍鋼 (347)、中國東方(581) 及首鋼資源 (639) 升 3%-5%。永利澳門 (1128) 及澳博 (880) 升 2%-3%。

周二上証指數小幅低開，初段最多曾跌 0.4%，隨後輾轉上升，午後升幅曾擴大至 0.8%，收報 3602.22 點，升 0.5%。深証成指跌 0.2%，科創 50 指數跌 1.1%。滬深兩市總成交約 10400 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 3300 億元。滬深股通北向資金淨買入 48 億元，9 月以來淨買入 298 億元，8 月淨買入 269 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

中國國家電網公司召開保障供電緊急電視電話會議，要求密切跟蹤電煤、燃氣供應和來水來風情況，做好負荷預測，科學安排電網運行方式；把電力保供工作作為當前最重要、最緊迫的政治任務，全力以赴保障電力供應。(信報)

內地媒體報道，中汽協表示，今年首 8 月，汽車製造業累計實現利潤 3438.3 億元 (人民幣 ‧ 下同)，按年增長 5.5%，增速比首 7 月回落 14.2 個百分點，增速均明顯低於同期規模以上企業及製造業，佔規模以上工業企業實現利潤總額的比重為 6.1%。(信報)

路透引述消息人士報道，北京正敦促國有企業或國家支持的房地產開發商如萬科等，購買部分恒大資產。(信報)

美國財長耶倫表示，美國可能於 10 月 18 日前觸及債務上限。(信報)

4) 個股訊息

鞍鋼 (347) 發佈公告，預期公司於截至 2021 年 9 月 30 日止九個月歸屬於公司股東的淨利潤約 75 億元人民幣，同比上升約 466%。(Wind)

海螺創業 (586) 公布，建議透過介紹上市方式，將海螺環保股份分拆於港交所主板獨立上市。該公司會按照各股東於記錄日期持股比例，將全數海螺環保股份分派予股東，藉此以實物分派落實建議分拆。(信報)



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