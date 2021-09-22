蔡明彰觀點：恒大債務不是危機 美國債務上限才是危機

今天報告的主題是「恒大債務不是危機 美國債務上限才是危機」。

萬寶投顧蔡明彰強調，中秋假期之中，恒大地產債務危機造成全球股災，因為陸股休市，使得國際資金變現賣壓集中在港股，週一至週二恆生指數共計下跌 2.8％，歐股有歐洲央行貨幣寬鬆利多，跌幅不大，德國股市兩天合計只下跌 1％，美股道瓊及那斯達克兩天平均下跌 2％，跌幅介於港股與歐股之間，尚未有抗跌跡象。

台股走勢一向以美股馬首是瞻，因而週三恢復交易呈現補跌，收盤大跌 350 點，跌幅 2.03％，與美股相當。不過，真正的焦點是陸股，恒大負債 2 兆人民幣，絕大多數債權人是中國機構及民眾，恒大究竟會不會破產引發全球系統性風險，要先看陸股走勢。

週三上證指數是中秋後第一個交易日，意外收紅，成功守住季線，恒大宣佈支付國內債券利息，是緊張情緒舒緩的原因。

陸股優於預期的走勢向外透露恒大債務危機不會形成系統性風險，並不是 2008 年雷曼事件的翻版，當年美國房地產泡沫，兩大房貸公司房地美、房利美共負債 5 兆美元，引爆次貸風暴，立刻牽動債券之王雷曼發行的相關衍生性商品。雷曼為全美第四大投資銀行，投資人遍佈全球，台灣持有雷曼連動債的民眾超過 5 萬人，總金額新台幣 400 億元，再加上美國其他投行發行的連動債，波及數 10 萬人，金額上千億元。

此次台灣金融機構對恒大集團曝險金額僅 22 億元，較當年雷曼事件的金額微不足道，何況截至目前，恒大尚未違約，因此台股是一次性反映利空。

萬寶投顧蔡明彰強調，系統性風險有個關鍵的骨牌效應，當年雷曼破產波及美國其他金融機構陷入危機，全美最大保險集團 AIG、金融巨人花旗銀行瀕臨倒閉，靠聯邦政府援助才度過難關。但中國地產龍頭，週二港股的碧桂園、週三陸股的萬科股價已強力反彈，並沒有再受恒大的連累，表示中國房地產不會出現骨牌效應。

相較恒大債務危機，美國債務上限才是危機，美國國會沒有在 7 月底最後期限提高債務上限，使目前債務達到 28.78 兆美元，已突破 28.4 兆美元的上限，財政部緊急措施將在 10 月結束，屆時沒有更多的資金可使用，將造成聯邦政府機構十年來第三次關閉，並連動債務違約，目前阿富汗問題使拜登總統聲望受挫，共和黨不會輕易放過舉債上限的議題，再進一步打擊拜登政府。

目前眾院雖通過延長債務上限法案，但共和黨將在參院阻撓，美國債務上限危機可能在 10 月或 11 月引爆，這個殺傷力遠大於恒大債務危機，當然最後結果應可順利解決，但避險情緒短期可能引發美股的修正，以台股與美股高度連動，必須提高戒心。

近十年美國債務上限危機最大的一次發生在 2011 年 8 月，因國會尚未達成提高債務上限的方案，美債違約機率升高，投資人拋售手中的短期國債，三個月美債收益率由 7 月最低的 0.01％，飆升至 8 月 1 日的最高 0.1％，大漲 10 倍，引發美股重挫，連帶台股 2011 年 8 月從 8,644 點大跌至 7,741 點，大跌 900 點或跌幅 10％。

歷史借鏡，美國債務上限有可能使美股弱勢從 9 月延至 10 月，外資持續賣超台股，台股先行指標觀察 10 年公債收益率，若美國債務上限危機擴大，估計收益率將上漲至 1.5～2％，一旦 10 年期公債收益率上升，台股將壓力沈重，反之收益率沒有突破 1.5％，則台股相對安全。

萬寶投顧蔡明彰強調，中秋變盤使週三台股補跌，但陸股跌破眼鏡收紅將帶來某些個股的補漲，中秋假期期間，BDI 指數不僅每天漲，更刷新高點。中國、美國、印度的基礎建設持續，鐵礦砂價格大跌反而促使搶運，歐洲天然氣暴漲，創歷史新高，冬天來臨前，煤炭發電的替代需求大增。

散裝輪進入長達 5 年的大多頭，去年以來才進行第 2 年，直到 2024 年散裝輪供給才會增加，貨櫃輪運價也是持續創新高，美國港口塞港嚴重，在 2022 年夏天前，都無法解決。

週三大陸貨櫃輪指標的中遠海控及散裝輪指標的寧波海運都收紅，但台股氣氛低迷，使航運股欲振乏力，但長榮 (2603-TW)、四維航(5608-TW) 第三季財報 EPS 成長最大，是貨櫃輪、散裝輪代表，收出紅 K，弱中透堅，暗示短線可望補漲。

另外，有一個產業默默漲價，但投資人忽略了，美國聯邦快遞 FedEx 宣佈，明年物流運費大漲 5.9％，反映新冠疫情來，送貨需求飆升，這是近 10 年來最大快遞業漲價，快遞漲價表示航空貨運景氣谷底翻揚，9 月進入旺季，美國、歐洲線都已漲價，美國線因上海機場疫情，長榮航空飛芝加哥因機師染疫而暫停營運，現在市場一位難求，台灣飛美西空運價格較去年同期大漲 60％、美東線大漲 90％。

華航 (2610-TW) 貨運機隊在亞洲市場名列前茅，8 月營收首度突破百億元大關，達 101 億元，創歷史單月新高，9 月續創高機率大，第三季財報由虧轉盈不成問題，但股價破底，醞釀補漲反彈契機。

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