美政府關門、違約風險增？葉倫：債務上限財政工具恐於今夏耗盡

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 周五 (7 日) 表示，財政部為防止美國債務超出國會規定的上限而採取的特殊財政手段，可能最快在今年夏天用盡，這早於一些分析師的預期。

葉倫在白宮的記者會上表示 ：「在某些情況下，夏天的某個時候，特別財政措施將用盡。」目前延長的美國舉債上限將於 7 月 31 日到期。

美國財政部周三曾示警，若國會不採取行動，美國政府將不得不動用聯邦資金以償還債務，現階段正在評估一系列潛在情況，包括特別財政措施耗盡的速度可能比前幾次快。

如今葉倫更具體描繪舉債上限期限，這較分析師所預估的 10 月還要早許多。

如此一來，立法者將面臨更大壓力，進一步提高舉債上限或再次延長時效。先前期限已經延長兩年。儘管財政部可以選擇暫時支付債務利息，例如從聯邦退休基金中移轉資金，但立法行動仍至關重要。

美銀 (BofA)、Wrightson ICAP 與巴克萊 (Barclays) 分析師預估，在約 3000 億美元的可用特殊財政措施情況下，美國政府可以在第四季繼續獲得資金。美國兩黨政策中心 (BPC) 先前曾預估可能會提前至秋季。

Wrightson ICAP 首席經濟學家 Lou Crandall 表示：「美國財政部遲早要面對耗盡財政工具的風險，隨然離風險爆發還很遙遠，但確實有發生的機率。」

川普政府與國會已經透過 2019 年的協議延長債務上限。現階段葉倫將需要國會不要走向政治邊緣政策，並避免任何可能破壞經濟復甦的干擾，如債務違約或政府關門。

這使民主黨面臨團結的考驗，由於國會兩院的多數席位並非壓倒性優勢，使用和解程序可能是幫助快速通過債務上限措施的方法，但這意味著必須結合美國總統拜登的 2.25 兆美元基建案、加稅政策一併推出。

這也代表在 8 月 1 日債務上限延期結束後，以及財政部特殊措施用盡前，民主黨人必須在幾周內做出重大妥協。