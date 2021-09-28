拜登鏡頭前打第3劑疫苗 為加強劑計畫宣傳

美國總統拜登周一 (27 日) 在鏡頭前挽袖施打第三劑輝瑞疫苗，向全美民眾宣導加強劑計畫，鼓勵更多感到疑惑的高齡民眾接種。

拜登說：「一如我打的前兩劑疫苗，我將在大家眼前公開追加施打第三劑，因為美國食品藥物局 (FDA) 和疾病管制預防中心 (CDC) 已經完成資料檢視和審核，認為施打輝瑞第三劑疫苗是安全且有效的——雖然我假設，有些人會慢一點施打。」

今年 78 歲的拜登戲稱，雖然自己外表不像，但確實已經超過 65 歲了，因此施打第三劑。

FDA 和 CDC 已經拍板，建議 65 歲以上民眾追打加強劑，條件是前兩劑已經打完六個月。此政策目前適用先前打過輝瑞 (PFE-US) 和 BioNTech(BNTX-US) 的民眾，同樣使用 mRNA 技術的莫德納 (MRNA-US) 疫苗、單劑型嬌生 (JNJ-US) 者，之後也可望追加施打。

富國窮國疫苗分配不公的問題延燒之際，拜登政府全美廣撒第三劑計畫遇挫，CDC 和 FDA 僅開放 65 歲以上施打。拜登周一重申，加強劑計畫已經展開，不過最重要目標仍是先實現完整接種。

他說，美國超過 77% 成人已經打完第一劑，代表還有 23% 連一劑都還沒打，這對全體國民帶來潛在威脅。