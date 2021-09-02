估美債殖利率將升至2% 老債王葛洛斯：債券儼然成垃圾標的

曾被譽為債券天王的「老債王」葛洛斯 (Bill Gross) 表示，美國長天期公債殖利率如此低，債券儼然成為垃圾標的，債券基金淪為「垃圾桶」，並警告若美股企業獲利不如預期，股票也將加入垃圾標的的行列。

葛洛斯表示，未來 12 個月 10 年期美債殖利率可能從目前的 1.3% 左右攀升至 2%，投資者報酬率約 -3% 。他說道，現金長期以來一直是「垃圾」，如今債券也加入該行列，中長期債券基金儼然成為「垃圾桶」。

至於股票是否也成為垃圾標的，葛洛斯表示，若企業獲利成長低於市場的高期望值，營收成長最好達到兩位數以上，否則股市也可能淪為「垃圾」標的。

77 歲的葛洛斯今年曾看空債市，他 3 月在美國長債殖利率處 1.25% 左右開始放空，債市起初出現一陣子拋售潮，殖利率爬升至 1.7% ，但後來隨著 Delta 變種病毒蔓延引發經濟成長隱憂，殖利率有所回落。

葛洛斯表示，供需動態正與美債相抗衡，目前殖利率除了上升，沒有其他走向。聯準會 (Fed) 透過量化寬鬆吸收約 60% 淨美債發行量，在外國央行和投資者的需求已經減弱之際，聯準會可能很快就會開始縮減資產購買規模。

此外，未來至少 1.5 兆美元的財政赤字表明，美債供給量仍將居高不下。

葛洛斯表示：「市場在 2022 年年中以後會有多少意願來吸收聯準會原先的購買量？若屆時通膨回到 2% 以上的目標，那麼縮減購債的恐慌是可以避免的，但是，若不用更高的利率來支付，市場還能承受多少財政支出呢？」