以太坊 L2 的優等生之爭：Arbitrum 和 Optimism 各自表現如何？

Arbitrum 後發勢頭迅猛，無論是體量增長還是賽道項目上都日漸多元化，而 Optimism 則相比增長和緩，且主要項目暫以 Synthetix 生態爲主。

撰文：一棵楊樹

9 月 1 日，以太坊擴容方案 Arbitrum 宣佈主網公測版本 Arbitrum One 正式上線，該版本解除了白名單限制，向所有用戶開放，而近一個月來諸多 DeFi 應用也相繼上線，Arbitrum 生態日漸成型。

同時另一個以太坊擴容方案 Optimism 也早已針對部分應用開放了使用——先是在 1 月 16 日 Optimism 主網開啓軟啓動，並開啓合成資產協議 Synthetix 上的 SNX 質押服務，隨後 7 月 14 日 Uniswap V3 也正式上線 Optimism 主網。

那麼目前 Arbitrum 和 Optimism 作爲同樣基於 Optimistic Rollup 的以太坊二層擴容方案，二者具體的數據層面各自究竟交出了一份怎樣的答卷，彼此之間的生態發展格局又是怎樣，讓我們做個簡單的梳理對比。

基本數據

唯一地址數

Arbiscan.io 數據顯示，截至 9 月 21 日，Arbitrum 網絡唯一地址數量已突破 15.52 萬個（155274 個），相比 9 月 1 日的 6409 個翻了 20 倍有餘。

其中 9 月 10 日以來增速驚人，日均新增逾萬個唯一地址，9 月 12 日更是單日新增 28930 個唯一地址，創下單日新增的歷史紀錄。

同時 Optimism 瀏覽器數據顯示，截至 9 月 21 日，Optimism 網絡唯一地址數量則突破 12.01 萬個（120153 個），相比 9 月 1 日的 41162 翻了近 3 倍。

其中同樣是 9 月 10 日以來開始明顯提速，日均新增約 7000 個唯一地址，9 月 12 日更是單日新增 16128 個唯一地址，同步創下單日新增的歷史紀錄。

TVL 總鎖倉量

據 L2BEAT 數據顯示，截至 9 月 21 日，Arbitrum 網絡鎖倉量突破 21 億美元，近 7 日增長了 -8.61%，在以太坊 L2 網絡中鎖倉量排名第一。

而 Optimism 網絡截至 9 月 21 日的鎖倉量則爲 1.923 億美元，近 7 日增長了 -7.99%，在以太坊 L2 網絡中鎖倉量排名第三。

不過需要注意的是，9 月 2 日 Arbitrum 剛上線後主網鎖倉量即突破 2000 萬美元，隨後在 9 月 10 日首次超過 1 億美元，最近半個月內更是激增逾 20 倍，而 Optimism 本月以來的增長幅度則不足 50%，增長勢頭明顯不及 Arbitrum。

交易成本對比

目前 Arbitrum、Optimism 已有具體的 DeFi 頭部項目可做數據層面參考——轉賬支付成本約相當於以太坊主網的二分之一，其它更復雜的交易需求則約爲以太坊的十分之一到數十分之一不等，具體可延伸閱讀《Arbitrum 和 Optimism 到底比 L1 便宜多少？》：

進入 L2 網絡的成本：Optimism 爲 Arbitrum 的 2 倍

Arbitrum 的網關的 Gas 消耗量爲 9.1 萬（約 30 美元）；

Optimism 網關的 Gas 消耗量爲 21 萬（約 70 美元）；

以太坊主網中 ETH 轉賬的 Gas 消耗量爲 2.1 萬（約 7 美元）；

普通轉賬的成本：約爲 L1 的一半

Arbitrum 上進行一次轉賬的成本約爲 0.000716 ETH （2.5 美元）；

Optimism 上進行一次轉賬的成本約爲 0.000838 ETH （2.9 美元）；

以太坊主網的轉賬爲 0.001995 ETH (7 美元)；

Uniswap V3 的交易：僅 L1 的十分之一

Arbitrum 交易的成本約爲 0.00122 ETH （4.30 美元）；

Optimism 交易的成本約爲 0.0012648 ETH （4.4 美元）；

以太坊主網交易的成本約爲 0.01771 ETH （62 美元）；

爲 Uniswap V3 增加流動性：Optimism 優勢明顯，僅 L1 的三十分之一

在 Arbitrum 中提供流動性的交易成本約爲 0.0044796 ETH （16 美元）；

在 Optimism 中提供流動性的交易成本約爲 0.001253 ETH （4.4 美元）；

在以太坊主網中提供流動性的交易成本約爲 0.03456 ETH （120 美元）；

該文中也提及雖然 Optimism 和 Arbitrum 都可以做到某種程度的 EVM （以太坊虛擬機）兼容，但是還是和主網上的 Gas 計算方式有所不同，所以在對比這些網絡的成本時，是無法直接使用 Gas Used 這個參數的。

不過筆者還是在相近的時間節點同時使用 Optimism 和 Arbitrum 網絡分別進行了一筆「若干 ETH 兌換 1USDC」的實際交易測試，僅作簡單的對比參考。

其中 Optimism 網絡中，錢包批准交易顯示的 Gwei 數值爲 0.015，實際 Gas Used 爲 3333842，而總交易成本爲 0.000816904065 ETH，約 2.35 美元；

Arbitrum 網絡中，實際 Gwei 數值則爲 0.798，實際 Gas Used 爲 1247990，而總交易成本爲 0.00099538548101 ETH，約 2.88 美元；

也即在一筆具體交易中，雖然 Optimism 網絡的 Gwei 數值以 0.015 遠低於 Arbitrum 的 Gwei 數值 1.5 左右（實際爲 0.8 左右），但其實際消耗的 Gas 卻大幅高於 Arbitrum 網絡。

同時此次對比交易中 Optimism 的成本略低於 Arbitrum 網絡，但結合此前筆者的多筆測試交易中，Arbitrum 的實際交易費用實際大部分時間往往會稍低於 Optimism 網絡。

上圖 L2Fees 網站實時數據也顯示，目前 Arbitrum 的網絡費用和 Optimism 的交易網絡費用基本持平，Optimism 相比會稍貴一些，但二者相比以太坊主網均要低近乎一個數量級。

生態現狀

總體來看的話，目前 Arbitrum 後發勢頭迅猛，無論是體量增長還是賽道項目上都日漸多元化，而 Optimism 則相比增長和緩，且主要項目暫以 Synthetix 生態爲主。

自從 Arbitrum 網絡正式上線以來，除了 Uniswap V3、Curve、SushiSwap 等頭部 DeFi 應用，其他諸如借貸協議 WePiggy、交易協議 Balancer、永續合約交易平臺 MCDEX V3、衍生品平臺 SynFutures 等一系列的 DApp 或 DeFi 工具也陸續上線或計劃上線 Arbitrum 網絡，整體生態日漸多元。

而 Optimism 網絡則除了 Uniswap、Synthetix 這兩個頭部 DeFi 應用之外，目前僅有基於 Synthetix 的衍生品交易平臺 Kwenta（7 月 30 日上線）、Synthetix 生態鏈上期權協議 Lyra （8 月 25 日上線）等少數應用，也即基本上都是 Synthetix 生態的子項目，這也與 Synthetix 一貫對 Optimism 的支持有關（去年起 Synthetix 即參與了 Optimism 的測試網，並推出了 SNX 獎勵計劃）。

其中最明顯的就是 Uniswap V3 在 Optimism 網絡的數據：其中鎖倉量第一的資產爲穩定幣 DAI （1315 萬美元），隨後便分別爲 ETH （792 萬美元）、sUSD （604 萬美元，其即爲 Synthetix 網絡中的合成美元穩定幣，可用 SNX 超額抵押生成）。

而在流動性池中體量排名第一的也是 sUSD/DAI，達 1382 萬美元，這從側面佐證了至少截至目前 Synthetix 生態目前對於 Optimism 網絡的重要性（當然 sUSD/DAI 應該也和 Lyra 最近開啓流動性激勵有關，可延伸閱讀《鏈上期權協議 Lyra 通過 LEAP-3 提案，將在 Optimism 主網上線首個 LYRA 流動性激勵池》）。