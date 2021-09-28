先於 Twitter 佈局 NFT 賽道，Mask Network 創始人暢想如何賦予 Web3.0 人格形象

Mask Network 憑藉一款插件先於 Twitter 在 NFT 賽道進行前瞻性佈局，除 NFT 展示和 NFT 頭像外，可能還會在之後讓 CryptoPunks 成爲項目代言人或 CEO。

受訪者：Suji Yan，Mask Network 創始人

採訪 & 撰文：Karen

社交巨頭 Twitter 在近期官宣支持比特幣打賞內容創作者的同時，還表示正在探索 NFT 展示功能，希望能在炙手可熱的 NFT 市場分一杯羹。

當市場對 Twitter NFT 展示功能充滿期待時，殊不知，Mask Network 早已憑藉一款插件領跑 NFT 和 SocialFi 賽道，並搶灘佈局了包括在 Twitter 上收發紅包、發佈加密推文、展示併購買 NFT 等在內的多款功能。

而 Mask Network 在做的遠不止於此，除了年初上線在 Twitter 中識別展示 OpenSea 等平臺 NFT 功能外，Mask 最近還推出 NFT Gallery （NFT 牆）、 NFT Avatar （NFT 頭像）、NFT 紅包功能，同時還針對部分用戶推出了 NFT 頭像功能，甚至之後可能支持用 NFT 進行打怪，體驗類似於 QQ 寵物一樣酷炫的小精靈功能。

「當下的 NFT 與被寫進歷史課本的『文藝復興』具有相似的革命性，Mask Network 追逐的正是讓更多人能夠輕鬆地參與其中。」在向我們闡述其對 NFT 市場的看法以及對 Mask Network 的目標時，Mask Network 創始人兼首席執行官 Suji Yan 如是說。而關於未來，Suji 還提出了一個大膽的設想。

Mask Network：NFT 產品領跑者

Web3.0、元宇宙以及 SocialFi 是 Mask Network 一直追求的關鍵方向，也因此，Mask 希望通過一種簡單易用的方式讓傳統社交媒體上的海量用戶輕鬆參與進來並將現實生活連接到一起，從而觸及越來越多的人。而在當前 Twitter 就是 Mask 的主戰場。

自 2017 年創立以來，Mask Network 主攻在 Twitter 上通過插件模式增加去中心化應用相關功能，目前，Mask Network 插件已經在 Twitter 上實現了一個相對閉環的全套流程，包括髮布加密推文、支持多鏈、發紅包、Gitcoin 捐贈、集成 CoinGecko 和 CoinMarketCap 等信息平臺、接入 Uniswap、SushiSwap 和 QuickSwap 等去中心化應用等。

而在 NFT 方面，除了此前支持的通過 OpenSea 和 Rarible 購買 NFT 或參與 NFT 競拍，NFT 市場平臺內作品 URLs 的識別和展示，以及購買 Valuebles 上的推文 NFT 之外，Mask Network 在近期明顯加快了佈局步伐，首先上線了 Twitter NFT 展示（NFT Gallery）功能，用戶安裝新版本的 Mask 後，在 Twitter bio 中添加以太坊錢包地址或 ENS 域名，便可以在 Twitter Profile 頁面上展示個人錢包中的 NFT，同時可以瀏覽其他在 bio 中填寫以太坊地址或 ENS 域名用戶的 NFT 收藏。

通過 Mask 插件直接在 Twitter 上查看數字藝術家 Pak 的 NFT 收藏品

當前 Twitter 上不少大 V 或普通 NFT 持有者會將他們的頭像換爲持有的 NFT，如企鵝、寵物貓、CryptoPunks 等，並將這個頭像當作是他們的個人虛擬形象。考慮到此，Mask Network 還推出了另一個令人期待的 NFT 頭像功能，用戶可以選擇其擁有的一個 NFT 用作 Twitter 頭像，當前頭像功能僅面向部分 KOL 推出，不過，若某一 KOL 設置 NFT 頭像，所有安裝了 Mask 插件的用戶都能看得到。該功能將在之後不斷升級和爲所有用戶開放。

這個 NFT 頭像不是簡單的 JPG 格式，而是通過直接識別用戶錢包裏的 NFT 來替換的，並通過相關徽章證明當前 NFT 頭像的真實性和價格等信息，而且點擊 NFT 頭像還可直接鏈接到 OpenSea NFT 頁面。

CryptoPunks 開發公司 Larva Labs 創始人 Matt Hall 的 NFT 頭像

在社交平臺上集成有關 NFT 的一系列服務以及文件分享離不開存儲基礎設施。爲此，Mask Network 支持用戶直接在 Twitter 和 Facebook 上使用去中心化文件存儲服務，目前支持 Arweave，之後將支持 IPFS、Sia 以及 Swarm。此外，Mask Network 在積極與其他存儲、存儲加速網絡 Meson 以及鏈上內容協議 RSS3 等項目合作或進行投資來增加對其底層基礎的建設以及拓展應用場景。

值得一提的是，今年 8 月份，由 Twitter 創始人 Jack Dorsey 資助的去中心化社交媒體 Bluesky 開始由 Zcash 早期開發者 Jay Graber 負責運營，而 Mask Network 等 11 個項目成爲 Bluesky 的首批社區推薦項目。

Mask 動作頻頻，創始人如何暢想未來？

Mask Network 最近還以 159 ETH 的價格購入 CryptoPunk #6128，並將這個 CryptoPunk 和另外兩個 Loot 資產存入 MaskDAO，團隊還購買了其他比如 MoonCat 等在內的 NFT。根據 Suji 設想，「未來 Mask Network 會完全去中心化，這個 Punk 或者之後購買的其他小人可能還會在幾年後成爲的虛擬代言人，或者代替我去當 Mask 的 CEO，可以每隔幾年換一屆。」

Suji 表示，Mask Network 團隊成員在很早的時候就買了 Loot。Suji 表示，Loot 帶有裝備，之後 Punk 還可以穿上皮膚裝備拿着「石頭」、領着「寵物貓」或者「企鵝」去打怪。

有了前一部分可以驗證真僞的 NFT 頭像後，Suji 稱，Mask Network 生態社區還準備參考 QQ 寵物推出小精靈功能，到時候用戶的 Punk 小人就可以帶着 Loot 裝備在自己的 Twitter 頁面「閒逛」，也可以去其他 Twitter 用戶主頁「做客」、「偷菜」，帶有小怪獸 NFT 的兩個 Twitter 頭像之間還可以「互動」。

Suji 在談及 Mask 的未來規劃和暢想時非常興奮，儘管目前看來這聽起來略微有點不切實際，但這種虛擬形象所帶來的機遇和革命性作用是非常值得期待的。

Suji 對 NFT 市場的預期

任何一個領域不管是市場情緒、認知以及經濟上都或多或少存在週期性。NFT 從今年三、四月份正式出圈至八月份迎來爆炸性增長僅用時不到半年時間，不過近期熱度出現了下滑趨勢，接下來我們將瞭解一下 Suji 對 NFT 的看法和未來預期。

在 Suji 看來，「目前 NFT 市場還處於早期階段，雖然不確定最終是不是泡沫，但目前來看遠遠未達到頂峯狀態。價值判斷不能僅依據市場情緒來判斷，短期熱度的下滑完全不影響之後的發展趨勢，NFT 未來還可能有 10 倍、100 倍乃至上千倍的空間。」

Suji 還將 NFT 與文藝復興作了對比，兩者都是革命性的，即，有一小部分人希望改變當前形成的這種意識形態並想要推動社會進化，不過 NFT 的革命性被市場沖淡或者隱藏掉了。此外，Suji 還分享了其在 8 月份參加關於發展區塊鏈和數字經濟的《新加坡數字經濟論壇》時的經歷，趙長鵬、Vitalik Buterin、Three Arrows Capital CEO Su Zhu、吳忌寒以及部分新加坡政客也參與了會議。會議期間有人在一邊買着 CryptoPunk，還有人穿着印有彩虹貓的 T 恤，Suji 認爲這充分說明在這個領域有很多人是非常看好元宇宙的。

小結

當前 Mask Network 已形成了涵蓋 DeFi、NFT、存儲、工具、交易以及隱私等領域的一體化生態體系，生態項目多達 50 多個。伴隨着 Mask Network 插件功能的新增和迭代，加之未來插件功能拓展到更多的社交平臺，以及其始終秉持去中心化和開源的理念，將切實地影響着越來越多的互聯網用戶，推動 Web2.0 向 Web3.0 的演變革新。

而 NFT 展示和頭像功能的實現，以及賦予 NFT 人格角色甚至將其打造成 CEO 專屬 IP 的暢想，在帶動 NFT 整體價值的進一步提升的同時，還能推動實現真正的元宇宙，即一個與現實世界平行的虛擬世界。

未來，我們將勢必會進入到一個全新的 Web3.0 世界，而 Mask Network 先於 Twitter 在 NFT 賽道進行前瞻性佈局，將在這當中充當可以繞過複雜基礎設施而直接參與 NFT 與 DeFi 等的中間件和一站式入口，能夠在不改變普通用戶習慣的情況下，依託於 Twitter 龐大的用戶數量優勢產生潛移默化的量變。

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