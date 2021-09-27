美國將縮減購債 成熟股市不跌反漲

一週回顧及表現

成熟市場

1. 中國恆大地產風波降溫，成熟市場恢復成長力道，美國聯準會維持利率決策不動，且如市場預期開始進行縮減購債溝通，並上調明後年經濟成長率，美股上漲 0.5%；

2. 英國央行維持利率決策與刺激政策，但下修今年第三季經濟成長，相對悲觀的發言與新公布製造業數據不如預期，壓抑歐股反彈的力道，歐股上漲力道收斂，單週漲 0.5%。

新興市場

1. 亞洲多個市場因假期而休市，中國官方表態將介入恆大地產重組作業，緩解市場先前的憂慮，但多間上市公司受到限電、停電影響，中國股市下跌 2.8%；

2. 印度疫苗施打狀況漸入佳境，上週股市再創新高，單週上漲 1.7%。

債券市場

1. 美國聯準會上調未來經濟成長率，10 年期公債殖利率也緩緩回到 1.45% 左右，全球政府公債下跌 0.7%；

2. 全球高收益債和新興市場債利差儘管仍維持在接近歷史低位，但受到公債殖利率上升影響，全球高收益債券下跌 0.3%，新興市場債則下跌 1.2%。

原物料、匯率

1. 聯準會釋出縮減購債訊息，美元指數維持強勢，單週上漲 0.1%，黃金價格則下跌 0.2%；

2. 石油庫存在供需不平衡下，快速下降，推升油價上漲 3.7%（以布蘭特原油為例）。

資料來源: Bloomberg，2021/9/27（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/9/24）

資料來源: Bloomberg，2021/9/27（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/9/24）

三大市場關鍵事件及分析

1. 聯準會對經濟看法樂觀，縮減購債勢在必行

聯準會利率決策會與會者普遍對美國明年經濟看法更樂觀，主席鮑爾也認為勞動市場已經取得實質性進展，就算 9 月就業數據不如預期，也不會影響聯準會縮減購債的進程。

資料來源：federalreserve.gov，「鉅亨買基金」整理，2021/9/23。

2. 跌過頭，中國與亞高收跌出投資價值

隨著恒大倒閉、中國房地產與金融業岌岌可危的消息擴散，中國高收益債券與亞洲高收益債券遭非理性拋售，兩者目前與全球高收益債券間利差都已來到歷史高點，投資價值浮現。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，皆為美銀美林債券系列指數，2021/9/23。

3. 供需失衡，油價破一年新高

墨西哥灣產量尚未從颶風影響中恢復，全球原油需求正快速回溫與貿易活動漸漸恢復，使得目前石油供不應求，推升油價近一步走高逼近 80 美元 / 桶大關。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/9/27。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/9/23。

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