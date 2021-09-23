〈恒大危機〉股市短期難逃亂流 布局收益性分散資產降低風險

中國恒大事件引發股市亂流，儘管恒大允諾將支付公司債利息，暫時緩解市場疑慮，但投信建議，股市短期仍難逃震盪整理風險，建議可轉向布局收益型以多元分散資產方式降低投資風險。

摩根資產管理表示，恒大的槓桿風險不像雷曼時期擴及全球，加上 A 股估值不高，在人行貨幣政策依舊寬鬆情況下，預期還不至於對中國 A 股造成系統性金融風險。

摩根資產管理指出，目前美國與歐洲經濟基本面仍佳，景氣及企業獲利穩健成長的方向不變，以美國來說，預估第三季與第四季的 GDP 年成長率仍可達 8.3% 與 3.0%、歐元區則是 10.6% 與 4.0%。

摩根資產管理表示，短期市場或許仍會隨種種事件而持續波動，但全球經濟與企業獲利仍持續增長，評估股市逐漸消化這些利空因素後，仍會再次重回上升的軌道。

施羅德投信認為，恒大債務危機雖有中國政府可能介入控制，但短線難逃市場波動，如果是保守穩健型投資人建議可以投資級多元債券作為核心，隨著時序接近第四季，市場投資氛圍在股市高檔震盪下轉趨謹慎，國際資金對投資級債券與高收益債券青睞不減，美國以外的已開發國家貨幣政策仍舊寬鬆，加上疫情仍然不時干擾金融市場，因此建議適合作為核心部位的多元複合型債券。

施羅德投信環球收益成長產品經理蔡宛庭認為，長期來看，經濟復甦的最初加速期雖已結束，但整體經濟環境對風險性資產仍是正面利多，預料短期的震盪僅是股市漲多後的休息，然不可避免地市場的波動已逐漸加劇。

施羅德投信建議，如果是積極型投資人，可續抱或逢低加碼全球型的多元資產基金，以有風險控管的方式參與市場的機會。

保德信中國品牌基金經理人許智洋認為，預期官方對於房地產調控仍將持續，至於恒大事件，預期官方較有可能以官營銀行進駐處理資產與負債，讓恆大事件「有序的退場」。

許智洋說，而對於政府扶持的半導體、新能源車等產業，或是受惠第四季傳統旺季的消費產業基本面影響性不大，但要留意包括港股與中概股實質衝擊較大，而以內需為主的 A 股基本面未受影響，隨著監管制度落地，待信心面修復後仍將有表現機會，建議陸股布局仍可以 A 股為主。