〈Q4醫學旺季〉3檔生醫基金今年績效超車 冠軍報酬率逾25%

今 (2021) 年以來有 3 檔生醫基金績效超越那斯達克生技指數，其中冠軍基金績效以 25% 遙遙領先群雄。第四季為全球重要醫學會議旺季，預估多家生技製藥公司公布臨床數據後，有機會激勵生技醫療類股續走多頭，專家建議，現階段可定期定額佈局生醫基金，即時參與成長動能。

根據 Lipper 統計，國內投信發行的「主動型」生技醫療基金績效表現不俗，年初迄今，新光全球生技醫療基金、野村全球生技醫療基金、安聯全球生技趨勢基金 (新臺幣) 漲幅都超越那斯達克生技指數的 10.5% 績效。

其中，新光全球生技醫療基金更高達 25.39%，在同類型基金中績效排名第一，基金經理人李淑蓉表示，自 9 月份至年底，全球生技醫療產業進入醫學年會旺季，不少生技製藥公司陸續發表最新臨床數據，有機會激勵族群股價正向表現，現階段布局生技醫療基金，後市仍可期。

新藥研發進程 + 醫學會議嗅商機 成股價最佳催化劑

今年上半年新藥利多消息不斷，除首度應用於人體的 CRISPR 基因編輯療法，在第一階段臨床實驗結果正面，帶動類股大漲，新冠疫情也加速醫療新科技發展，其中，信使核糖核酸 (mRNA) 技術，不僅已在新冠疫苗開發大放異彩，亦可用來醫治腫瘤及後天免疫缺乏症候群等疾病，根據德國 Biontech 執行長 Ugur Sahin 預估，未來 15 年內，將有 1/3 的批准藥物為 mRNA 藥物，繼續為生技醫療產業注入強心針。

雖然過去一年多來新冠疫情肆虐，美國 FDA 對新冠相關疫苗、藥物採加速審核，但對其他領域新藥審核並未放慢步伐，全球生技醫療產業，持續受惠新藥、新療法發展，相關個股營收及成長動能看好。

李淑蓉指出，全球重要醫學年會於第四季陸續召開，各大生技公司、製藥廠所研發更為創新的藥物及療法，包括 mRNA 技術平台、癌症免疫療法、抗體藥物、基因編輯藥物等，都將陸續發表臨床實驗數據或最新進展，或將為治療腫瘤或其他疾病創造里程碑。

以 9/21 剛結束的歐洲腫瘤學學會 (ESMO) 來說，阿斯利康 (AZ) 和諾華 (Novartis) 各自發表臨床研究的三期數據，數據結果正面，可望為乳癌患者帶來更有效、安全性高的治療選擇，也為新療法上市鋪路。

儘管今年以來生技醫療族群已有亮眼表現，但短線仍可受惠研發進展利多、及企業併購的可能性提升，此外，隨聯準會啟動縮表後，倘若美股高檔震盪，生技醫療類股進可攻退可守，吸引資金持續流入。透過基金投資團隊操作，深掘利基個股基本面，投資人更能主動掌握不同生醫次族群之間的輪漲機會與上漲潛能。

