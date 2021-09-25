未爆彈接連要炸開！ 恒大藏2筆地雷債 子公司欠薪拖款

週五 (24 日) 中國恒大集團有兩筆債務可能面臨違約，恒大旗下子公司恒大新能源汽車 (恒大汽車) 還爆出積欠員工薪水、工廠設備款問題，一顆顆未爆彈接連就要炸開。

中國恒大集團旗下電動車子公司恒大新能源汽車 (恒大汽車) 未能向其部分員工支付薪資，也出現拖欠部分工廠機械設備款項的問題。

恒大汽車表示，如果沒有戰略投資或出售資產，其支付員工和供應商以及量產汽車的能力將受到打擊。

外媒引述消息人士透露，上海和廣州工廠的電動汽車試生產已經延期，設備商已撤離駐廠人員，恒大汽車留守自家車廠的人員對於設備不熟悉，加上陷入現金流危機，可能無法實現明年進入量產、交車的目標。

儘管恒大解決了週四 (23 日) 到期國內債券利息，但恒大卻錯過 8,350 美元境外債券利息的支付期限，一些債券持有人沒有得到報酬。

恒大對此保持沉默，恐慌情緒升溫。由於恒大在債券違約前有 30 天的寬限期，有部分債券持有人認為可能要拖到一個月左右，事情才會明朗化。

恒大還有下週三 (29 日) 到期的 4750 萬美元的境外債券利息將支付。

Addleshaw Goddard 合夥人 Karl Clowry 稱：「這是任何由主權推動的重組過程的策略之一，讓人們處於黑暗或猜測之中。」

Clowry 稱：「北京當局的觀點是，境外債券持有人主要是西方機構，因此可以得到不同的對待，這是合理的，(恒大違約) 仍然是一把正落下的刀。」

恒大藏 2 筆地雷債 (圖片：AFP)

《華爾街日報》近期報導，中國相關部門正要求地方政府為恒大可能倒閉做好準備，中國政府是否願出手救恒大仍是未知數。

日前恒大最大股東香港中策集團出清恒大汽車股份後，中華置業 (China Estates) 亦宣布隨時會將持有的恒大股全部清空。

全球最大空頭避險基金 Kynikos Associates 聯合創始人、知名大空頭 Jim Chanos 警告，對中國投資者來言，恒大危機可能比雷曼還嚴重，因為其債務遠超過全球其他房地產開發商，一旦恒大倒閉，那數十年來推動中國經濟成長的房地產榮景將陷入停滯。

週五美股午盤截稿前，恒大 ADR (EGRNY-US) 暴跌 10.82%，暫報每股 7.750 美元，逼近 52 週最低點 (7.250)。