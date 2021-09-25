四方峰會登場！聚焦疫苗、供應鏈安全 中國謹慎以對

週五 (24 日) 美國、澳洲、日本和印度組成的四方安全對話 (Quad) 首次領袖面對面峰會召開，本次峰會聚焦新冠疫苗、供應鏈安全等方面的合作。

美國總統拜登週五表示，四方 (Quad) 代表了四個主要民主國家，知道如何行事並且迎接挑戰。

週五四方首次領袖面對面峰會召開 (圖片：AFP)

澳洲總理莫里森 (Scott Morrison) 在會議開始時表示：「我們與印太地區同在，希望這個地區永遠不受脅迫，所有國家的主權都得到尊重，爭端都能按照國際法和平解決。」

日本首相菅義偉稱，本次峰會顯見各國之間強有力的團結，以及堅定不移地致力於建立一個自由開放的印太地區。

四方峰會討論有關印太地區所需疫苗的下一步行動，印度總理莫迪在四方會議上表示，該疫苗計畫將對印太地區的國家有很大的幫助。

Quad 計劃到 2022 年底在亞洲提供 10 億支 COVID-19 疫苗，在全球最大的疫苗生產國印度因本土疫情大爆發於 4 月禁止出口後陷入停滯，印度將在第四季重啟疫苗出口，優先以「疫苗全球取得機制」(COVAX) 與鄰國為出口對象。

四方峰會前，有美國官員透露，四方會議預計將達成多項協議，包括 5G 合作夥伴關係、加強半導體供應鏈安全、非法捕撈情報分享、提升海洋疆域意識，以及監測氣候變化等。

中國譴責四方安全對話為「冷戰」思維產物，而且新三方安全聯盟 AUKUS 聯盟將加劇區域軍備競賽。

中國外交部發言人趙立堅週五於外交部例行記者會上表示，中方一貫認為，任何地區合作機制不應針對第三方，或損害第三方利益，搞封閉排他針對他國的「小圈子」。

任趙立堅稱，違背時代潮流，與地區國家的願望背道而馳，不得人心，注定不會得逞。