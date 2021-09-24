〈紐約匯市〉投資人擁抱風險 美元重挫0.5% 英鎊澳幣勁揚

北京當局向中國金融體系注資，恒大集團子公司支付債券利息，使全球金融市場風險胃口改善，美元周四 (23 日) 對主要貨幣下滑，出現 9 月最大單日跌幅，前一日聯準會 (Fed) 暗示最快 11 月縮減購債帶來的漲幅悉數回吐，英鎊、澳幣勁揚。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.5% 至 93.037，市 9 月以來最大單日跌幅，但距離 8 月底觸及的 10 個月高點不遠。

離岸人民幣兌美元升值至 6.4599 元。

兌風險敏感的大宗商品貨幣勁揚，澳幣兌美元升值 0.9%，紐元兌美元攀升 1%，加幣兌美元也上揚約 1%。

美國周四公布，上周初領失業救濟金人數意外增加，美元並未從數據中獲得支撐。

Fed 周三表示，最早可能 11 月開始縮減購債，而且可能比預期更早升息。雖然此聲明有利美元，但周四召開決策會議的其他國家央行相對鷹派，削弱了 Fed 聲明為美元帶來的提振效應。

挪威央行成為第一個升息的已開發國家，並表示未來幾個月會進一步升息，挪威克朗兌歐元跳漲至三個半月高點。

英鎊繼續攀高，英國央行 (BOE) 周四表示，有兩名決策官員贊成提早結束購債計畫，市場則預測英國升息時間表將提前到明年 3 月。

新興市場央行決策牽動匯市。土耳其里拉創新低，土耳其央行周四意外降息 4 碼 (100 個基點) 至 18%，雖然土國上個月通膨率達 19.25%，央行仍迫於總統壓力降息。

巴西央行為了平抑通膨，周三再度升息 4 碼至 6.25%，並表示 10 月會有同樣調升幅度，但因沒有預期鷹派，巴西里爾周四並未大幅上揚。

南非央行周四按兵不動，但調高今年國內生產毛額 (GDP) 成長率預測至 5.3%，南非蘭德上揚 0.4%。

比特幣延續本周反彈氣勢，上漲 2.42% 至 44642.78 美元，為三日來最高。

截至周五 (24 日) 台灣時間約 6:00 價格：