聯準會立場轉鷹 市場預期明年提前縮表

聯準會最新利率政策出爐，市場預期，在聯準會態度轉向鷹派的情況下，預期聯準會很有可能在下次會議宣布啟動縮表並提前升息。

根據本次聯準會會議紀錄，有 9 名委員認為有必要在 2022 年升息，目前多數委員都支持 2022 年升息一次，態度比 6 月時預期 2023 年底前升息的時間表更加鷹派。

FXTM 富拓首席中文分析師楊傲正指出，由於通膨超出合理範圍的壓力仍在，換言之，聯準會逐步收緊貨幣政策可說勢在必行，而從失業率與通膨率變化來看，聯準會很有可能將於下一次會議上宣佈啟動縮債。

楊傲正說，過去幾個月來市場一直在消化聯準會收緊政策的預期效應，使得美元持續走強，美元指數自 89.67 低點觸底反彈，一路攀升至 2020 年 11 月以來的最高水準 93.6。

楊傲正分析，如果美元指數維持強勢並成功突破 93.6 阻力關卡，則將繼續挑戰下一個阻力關卡 94.10；反之如果美元指數無法突破 93.6，則很有可能向 92.1 支撐點拉回。

至於中國地產巨擘恒大的債務風暴，聯準會主席鮑威爾對此表示，恒大的債務問題根源在中國，中國大型銀行的暴險並不大，但他也坦言，恒大問題恐影響全球金融狀況。

楊傲正表示，儘管恒大積極解決 2025 年到期債券的利息支付問題，但此次支付也僅僅是恒大 3000 億美元債務中的冰山一角，換言之，恒大破產風險危機仍尚未解決。