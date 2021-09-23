〈美股早盤〉Fed決議激勵風險情緒 道瓊強彈400點、標普漲1%

在聯準會 (Fed) 發布符合預期的利率決議後，市場風險情緒升溫，美股週四 (23 日) 開盤大漲。截稿前，道瓊工業指數漲逾 400 點或 1.2％，那斯達克綜合指數漲 0.7％，標普 500 指數漲 1％，費半漲 0.95％。黑莓 (BB-US) 最新財報勝預期，開盤後大漲逾 10%。

Fed 週三表示最快 11 月前啟動縮減購債，符合市場預期。Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 重申，美國通膨已達到央行設定目標，且不錯的 9 月非農報告足以證明，Fed 將實現啟動縮減購債計劃的目標。

本次 FOMC 會議已有更多 FOMC 成員將升息預期提前，18 位 FOMC 成員中，有半數預計央行至少會在 2022 年底前首度升息。

經濟數據部分，美國上週初領失業金意外小幅上揚，至 35.1 萬人，續領失業金人數也增逾 10 萬，至近 285 萬人。稍後 IHS Markit 將公布美國 9 月製造業和服務業採購經理人指數 (PMI) 初值。

截稿前，10 年球美債殖利率上漲至 1.364％，美國公債價格下跌。歐洲央行鷹派消息，帶動美元自高位跌落，挪威央行稍早宣布升息 1 碼，為 G10 央行首例。

另一方面，市場仍持續關注中國恒大債務危機，恒大集團定於今日支付約 8,400 萬美元的離岸債息，隨然有消息傳出，北京當局打算對恒大進行重組，但華爾街日報稍早報導稱，當局已要求地方政府和國營企業為恒大債務違約做好準備。

在宣布將如期支付境內債息後，中國恒大週四港股收盤大漲 17%。

個股消息面，黑莓大漲 10％，該公司公布最新財報優於華爾街預期；雖坦承蘋果 iOS 14 隱私新規對廣告收益造成顯著衝擊，臉書 (FB-US) 開盤仍小漲；Salesforce(CRM-US) 在上調全年營收展望後漲逾 3%。

截至台北時間週四 (23 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 413.33 點或 1.21%，暫報 34671.65 點

那斯達克綜合指數上漲 105.67 點或 0.71%，暫報 15002.75 點

標普 500 指數上漲 43.89 點或 1.00%，暫報 4439.53 點

費半上漲 32.56 點或 0.95%，暫報 3444.72 點

台積電 ADR 上漲 0.07% 至每股 115.95 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.364%

紐約輕原油上漲 0.01％ 至每桶 72.24 美元

布蘭特原油下跌 0.09% 至每桶 76.12 美元

黃金下跌 1.28% 至每盎司 1756.00 美元

美元指數下跌至 93.16

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

黑莓 (BB-US) 早盤上漲 10.36％，至 10.55 美元。

受惠於物聯網軟體和網路安全產品的強勁需求，黑莓週三盤後公布最新財報營收報 1.75 億美元，每股虧損 25 美分，雖然遜於去年同期表現，但勝過華爾街預期。

Salesforce(CRM-US) 早盤上漲 3.84%，至 269.13 美元。

考慮到疫情使混合辦公成最新趨勢，並刺激企業對於雲端軟體的需求，Salesforce 週四上修全年營收預期，預計 2022 會計年度銷售額落在 262.5 億至 263.5 億美元間，高於先前預期。

Salesforce 還預計，2023 會計年度銷售額將達 318 億美元，高於先前預期的 316.5 億美元。

輝瑞 (PFE-US) 早盤上漲 0.97％，至 44.38 美元。

美國食品藥物管理局 (FDA) 週三批准將輝瑞 BNT 疫苗的加強針，用於 65 歲以上及高風險族群的美國人，並表示，加強針將在接種第 2 劑疫苗至少 6 個月後施打。

今日關鍵經濟數據：

美國上週 (9/18) 初領失業金報 35.1 萬人，預期 32 萬人，前值自 33.2 萬人上調至 33.5 萬人

美國上週 (9/11) 續領失業金報 284.5 萬人，預期 260 萬人，前值自 266.5 萬人上調至 271.4 萬人

美國上週初領失業金人數意外小幅上升 (圖：Zerohedge)

台北時間 21:45 公布美國 9 月 Markit 製造業 PMI 初值，預期 61.0，前值 61.1

台北時間 21:45 公布美國 9 月 Markit 服務業 PMI 初值，預期 55.0，前值 55.1

台北時間 21:45 公布美國 9 月 Markit 綜合 PMI 初值，前值 55.4

華爾街分析：

貝萊德 (BlackRock) 全球固定收益投資長 Rick Rieder 稱，雖然市場近期對於 Fed 啟動縮減購債的訊息感到相當緊張，但就現階段來說，這對市場的影響很小。

Rieder 解釋，在某種程度上，這和 Fed 在傳達縮減購債訊息時的不錯表現有關，但更重要的是，考慮到於當前債市規模與需求如此龐大，因此相較之下，Fed 縮減購債的規模可能不會對市場產生太大影響。

Insight Investment 投資組合經理 Scott Ruesterholz 認為，2013 年股債市的減碼恐慌 (taper tantrum) 不太可能重演，Fed 非常清楚收緊政策的速度有多慢。

Ruesterholz 表示，雖然市場順風正在減弱，但還是順風，再加上流動性仍在，應該能繼續為市場提供強大的技術性支持。