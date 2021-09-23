美國單日平均死亡人數超過2000人大關 6個月來首見

據報導，儘管美國新冠肺炎疫情新增確診病例數有所趨緩，美國單日平均死亡人數再度突破 2,000 人大關，創下 6 個月以來首見。

約翰霍普金斯大學彙編的數據顯示，截至週二 (21 日)，美國報告的新冠肺炎死亡人數 7 日平均值為 2,031 人。儘管新增確診病例數趨於平穩，但死亡人數仍在持續上升，較一週前增加了 13%，並較月初大增了 43%。

美國上一次平均單日死亡人數超過 2,000 人是在 3 月 1 日。不過，該國平均單日死亡人數創下新高，是在今年 1 月中旬，當時死亡人數達到 3,426 人。

新冠肺炎在週一正式成為美國近代歷史上最致命的疫情，超過了 1918 年流感大流行時美國的死亡人數。

目前美國報告死亡人數最高的地區是佛羅里達州，過去一週平均每日有 376 人死亡，其次是德州，平均每日死亡人數達 283 人。兩個州加起來的數字約佔全國平均數的三分之一。

過去一週，美國每日平均確診病例數約有 135,000 例，較前一週下降了 18%。住院人數呈現下降趨勢，但是仍舊增加。目前美國因新冠肺炎住院的人約有 91,500 人，低於 9 月初的 10.3 萬人。

約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院分子微生物學和免疫學系主任 Arturo Casadevall 表示：「我認為，如果曲線、病例數下降，死亡人數應該就會隨之下降。此外，新冠肺炎的治療方法也較一年前有所改善。

根據美國疾病控制與預防中心的數據顯示，目前有近 55% 的美國人口已經完成兩劑疫苗接種。