〈美股盤前要聞〉市場關注失業金數據 美股期貨小漲

美國今日將公布上週初領失業救濟人數、9 月製造業及服務業 PMI 初值。美國 10 年期公債殖利率來到 1.334%。美股期貨週四 (22 日) 小漲，道瓊期貨漲 0.51%，標普 500 期貨漲 0.57%，那斯達克 100 期貨漲 0.60%。

1. Fed 宣布很快將 Taper 升息可能會比預期早

週三 (22 日) 聯準會 (Fed) 結束為期兩天的利率政策會議，會後利率政策維持不變，升息可能在 2022 年就會到來，同時，Fed 大幅下調今年經濟增長的預測。

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會後聲明提到，如果 (經濟) 進展大體如預期持續下去，與會官員研判可能「很快」就會放慢資產購買的步伐。

與會官員一致投票決定將維持基準利率 0% 至 0.25% 區間不變，聯準會將維持目前接近零的利率，直到經濟達到最大程度就業，通膨升至 2%，並可能繼續溫和超過 2% 一段時間。

2. 鮑爾：美國若因債務違約導致市場動盪 聯準會將無能為力

聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周三 (22 日) 表示，如果美國國會在未來幾周內不能提高政府舉債上限，因而導致美國債務違約，屆時聯準會將無力保護金融市場或美國經濟免於受到嚴重損害。

鮑爾在利率政策會議會後表示：「及時提高舉債上限非常重要，這樣美國才能在到期時支付本金。」

鮑爾接著說：「若無法拉高上限，可能會對經濟和金融市場造成嚴重損害，任何人都不應認為聯準會或其他任何人在違約時能夠充分保護市場或經濟。」

3. 微軟新品發表會登場

微軟 (MSFT-US) 周三（22 日）在秋季新品發表會公布五款全新產品，包括一款 Surface 筆記型電腦、三台 Surface 平板電腦與一款折疊手機「Surface Duo 2 phone」，將從 10 月 5 日開賣，與 Windows 11 推出時間同步，部分地區已可開始預訂新品。

Surface Pro 8 較前代螢幕擴大至 13 吋，並支援 120Hz 的螢幕更新頻率、能自動調整色彩、杜比視界技術，售價為 1,100 美元。

微軟接著公布新一代折疊手機 Surface Duo 2，與上一代一樣採用 5.8 吋雙 OLED 雙螢幕折疊設計。其售價為 1,500 美元，比第一代 Surface Duo 售價高 100 美元，新款手機顏色有白、黑兩種可選擇。

4. 臉書高層人事大變動

臉書 (FB-US) 迎接高層人事近年最大變動，臉書科技長施洛普佛 (Mike Schroepfer) 周三 (22 日) 盤後表示將於明年卸任，交棒給目前的硬體部門主管，此消息可能代表硬體將在臉書未來扮演更吃重的角色。

把科技長交棒給 Reality Labs 負責人，則可能與臉書在硬體方面的企圖心有關。今年稍早，臉書宣布進軍「元宇宙」，這將是虛擬實境 (VR) 頭戴裝置「Oculus」部門的發展重點，這個月還發表與雷朋 (Rayban) 合作智慧眼鏡，與新一代 Portal 視訊裝置。

5. 白宮半導體峰會 台積電、英特爾、蘋果等料再成座上賓

白宮將在周四 (23 日) 舉辦半導體線上峰會，知情人士透露，英特爾執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 將與會，蘋果、台積電等重量級企業也將派代表出席。

晶片荒遲遲無法緩解，這已是美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 今年舉辦的第三場半導體高峰會，主題將是因應變種病毒對晶片供應鏈的影響，以及如何縮小晶片廠和消費者之間的供需落差。白宮國家經濟委員會 (NEC) 主任狄斯 (Brian Deese) 也將參加。

根據路透報導，這次與會企業包括英特爾 (INTC-US)、台積電 (TSM-US)、三星、美光 (MU-US)、蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US)、通用汽車 (GM-US)、BMW、Stellantis。