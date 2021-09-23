Disney+訂閱成長恐不及預期 市值蒸發140億美元 華爾街：市場反應過頭

在迪士尼 (DIS-US) 執行長 Bob Chapek 週二示警，訂閱成長將遭負面因素抑制後，幾位華爾街分析師週三調降本季 Disney+ 串流服務訂閱人數的預期。

迪士尼股價週二遭大幅拋售，收低 4.2% 至 171.17 美元，但週三反彈收高 1.45% 至 173.65 美元。

Chapek 週二在高盛舉辦的 Communacopia 媒體通訊年度會議上表示，Disney+ 與其國際同類產品第四財季訂閱戶僅會新增「偏低個位數的百萬人 (即 100 萬至 300 萬)」。

與第三財季新增 1240 萬人的成績相比似乎遜色許多，且在 Chapek 發表評論前，根據 FactSet，華爾街分析師預期的數據落在「低至中十位數的百萬人 (即 1000 萬至 1500 萬人)」。截至 6 月底，Disney+ 全球訂閱人數已達 1.116 億人。

週二的拋售顯現出，迪士尼股價對季度串流媒體訂閱人數的敏感程度，此點與多年推動 Netflix (NFLX-US) 股價的動力相同。

但 Netflix 不同的是，迪士尼全球串流策略並非一套走到底，而是根據不同的市場推出不同套裝和品牌。

Disney+、Hulu 和 ESPN+ 是美國的產品，而歐洲和加拿大的 Disney+ 包括一個類似 Hulu 內容的額外頻道。迪士尼串流服務在印度稱為 Disney+Hotstar，在拉丁美洲稱為 Star+，兩者都包含體育內容。價格也因市場而異。

但迪士尼卻不具體公布這些串流服務最重要的訂閱數據，Disney+、Star+ 和 Disney+Hotstar 訂閱數據都被歸為同一類，但各自財務影響分明存在重大差異。

Disney+ 在美國月費 8 美元，而 Disney+Hotstar 月費僅約 45 美分。海外的 Star+ 和 Disney+Hotstar 的體育流媒體版權每年可能花費數億美元，但在美國 Disney + 卻沒有體育內容，而是拆出來獨立於 ESPN + 上播放。

Chapek 週二表示，Disney+ 全球新增訂閱減少，主要來自低價值的國際版本，而核心的 Disney + 將繼續成長，但投資者仍不清楚具體數據。

大批 Disney+Hotstar 訂閱者的年度訂閱將於 9 月到期，因為去年受疫情影響，印度板球超級聯賽賽季暫停，意味著整個夏季體育內容減少，但這是該服務在印度的主要吸引力。

另外，Chapek 也提到，Star + 在拉丁美洲推出的近幾個月進度比預期的要慢，也是本季訂閱成長面臨的挑戰之一。

瑞信分析師 Douglas Mitchelson 週三報告直截了當地指出：「迪士尼週二市值蒸發了 140 億美元，幾乎完全是在執行長 Bob Chapek 評論公司業務時發生，對於我們從自己的模型中刪除所有 Disney+Hotstar 訂閱者，以每人月費 45 美分計算，這相當於 500 萬美元的訂閱營收。」

Mitchelson 僅將對迪士尼第四財季的營收預期下修 400 萬美元，而 2022 全財年營收預期則下修 1600 萬美元。

但他沒有更動對迪士尼 EPS 的預期，並維持該股「加碼」的評級，目標價 218 美元。

迪士尼長期目標是到 2024 年底擁有 2.3 億至 2.6 億 Disney+ 訂戶，其中 30% 至 40% 將是 Disney+Hotstar。

摩根大通分析師 Alexia Quadrani 週三寫道，「由於訂閱數量的本質就是不可預測，且管理層普遍也不會就訂閱成長提供指引，所以 Disney+ 應該也不會總是能達到預期共識。我們對 Disney+ 的成長前景仍感到鼓舞，且對其訂閱成長遜於預期這點並不擔心。」

Quadrani 目前預期 Disney+ 本季結束時擁有訂閱人數 1.19 億人，較先前預估的 1.25 億人下降，但她也與 Mitchelson 相同，沒有變動迪士尼的 EPS 預期，並維持該股「加碼」的評級，目標價 220 美元。

其他分析師週三也微調了迪士尼近期訂閱人數估值，但也同樣維持 EPS 預期和目標價。