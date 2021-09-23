波音預期未來20年中國新飛機需求將達到8700架

據報導，美國飛機大廠波音 (BA-US) 在週四 (23 日) 提升了對中國未來 20 年飛機需求的預測，預期新冠肺炎疫情後的復甦以及電子商務前景看好下，中國航空旅遊需求將持續上升，到 2040 年中國將需要 8700 架新飛機，價值 1.47 兆美元。

波音預期， 至 2040 年，中國航空公司將需要 8,700 架新飛機，較先預測的 8,600 架飛機高出 1.2%。波音也在一份聲明中預期，根據目錄價格，這些飛機的價值將達到 1.47 兆美元。

波音商業部門中國營銷董事總經理 Richard Wynne 表示，疫情後期中國國內旅行復甦迅速，顯現出中國市場基本面的強勁，另外，中國市場擴大國際長途航線和空運能力的潛力也很大。

目前中國國內航空市場雖然仍受到部分零星地區疫情的影響，但已逐步回升至疫情爆發前的水準，不過該國對外邊境仍處於關閉狀態，國際航班數量僅有疫情的 2%。

波音也表示，預期中國 20 年內中等收入人口將成長一倍，也是支持航空旅遊持續增長的因素。另外，到 2040 年，中國國內航空旅遊市場有望超過北美。

不過，Joule Financial 投資長 Quint Tatro 認為，儘管波音預期未來幾十年訂單量會上升，但不能改變波音帳面價值轉為負值的事實，考量到波音完全取消發放股利，投資人即便等上 10、20 年，可能也不會得到任何報酬。

New Street Advisors 的創辦人 Delano Saporu 也認為，波音的長期前景並沒有改變市場看空的觀點，短期肯定不會更多利多消息，反而還有很多麻煩，未來可能需要看到商用飛機需求恢復到疫情前的水平，才能讓波音股價迎來利多。