〈台申請CPTPP〉福島食品進口恐成入會關鍵 鄧振中：依三原則談判

繼中國後，台灣正式申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)，今年日本輪值主席國，外界關注福島等 5 縣食品開放進口是否為成為談判關鍵，行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中表示，當然需要面對處理，但一定會在維護國民健康、依據科學證據與國際規範三大原則下進行談判。

行政院今 (23) 日上午召開院會，發言人羅秉成轉述，蘇揆指出，蔡總統多次強調加入 CPTPP 的重要，這是相關部會、經貿談判辦公室等長年來的準備，甚至是跟相關會員國，以非正式管道的多種磋商，持續聯絡法規制度的修訂與運作方式，我們終於在昨 (22) 日下午正式提出申請加入 CPTPP。

蘇揆強調，CPTPP 是當前亞太、全球最重要的區域整合協定，其成員多為台灣重要的貿易夥伴，占台灣國際貿易總額 24%，台灣不能置外於世界，一定要融入區域經濟，無論是雙邊或多邊，對我們都非常重要。

政務委員鄧振中表示，我方是以「台澎金馬個別關稅領域」名義申請，這是加入世界貿易組織 (WTO) 的名稱，後來簽署的經貿協定都使用這個名稱，包括與紐西蘭、新加坡的自由協定。

對於台灣提出加入 CPTPP 的時間點是否有點敏感，鄧振中表示，中國政府提出的時間點，他們有他們的考慮，兩岸沒有直接關聯。

鄧振中坦言，若中國先加入 CPTPP，台灣入會會有相當的風險，這是明顯的事實，但我方一直認為 CPTPP 談的是各國體制、開放，是否願意遵守協定規範內容，我方是非常完整的市場經濟，與中國是兩個不同的體制。

鄧振中表示，下一步將要與各會員國諮商與談判，目前美國、歐盟已開放日本福島 5 縣食品，台灣當然需要面對與處理，但他強調，會在國民健康維護、依據科學根據、依據國際規範下，與日本一起找出解方。