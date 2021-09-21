股市暴跌序曲？大摩估恐回檔20% 小摩：逢低買進時機到

標普 500 指數周一 (20 日) 創六個月最大跌幅，投資人擔心這是更長期回檔的序曲，目前華爾街大咖看法不一，摩根士丹利 (Morgan Stanley) 認為美股回跌是必然，回跌幅度達到 20% 的機率已經升高，摩根大通 (JP Morgan) 則主張股市基本面未變，逢低買進的時機已到。

摩根士丹利 (大摩) 分析師 Mike Wilson 表示，雖然美股從高點回跌 20% 是他們預測當中較嚴峻的情境，但因愈來愈多證據顯示經濟成長轉疲、消費者信心下滑，此情境發生機率正在提高。大摩建議投資人持有防衛性質個股，並保有一些金融股部位，後者能在利率上升環境中受益。

根據大摩周一提出美股面臨「冰與火」兩種情境，在「火」(沒那麼悲觀) 的情況下，標普 500 指數會回跌 10%，屬於較溫和且健康的修正。然而在「冰」(較悲觀) 的情況下，美股將暴跌 20%，因為經濟大幅減速，擠壓到企業獲利。

眾家投銀近期發表偏空的看法，這當中大摩屬於較悲觀的一派。例如高盛 (Goldman Sachs) 和花旗 (Citigroup) 都預測，美股堅持不懈的漲勢恐怕正面臨負面衝擊。

摩根大通建議逢低買進

摩根大通則是少數一派，依然看多美股。Marko Kolanovic 等策略師說，周一暴跌主要由市場流動性低迷和技術面賣壓引發——例如選擇權對沖和商品交易顧問基金 (CTA) 等電腦程式交易，屬於非理性交易員的過度反應。

他說：「我們對基本面的看法不變，這波賣壓是逢低買進的機會。」

Kolanovic 對標普 500 年底目標價不變，維持在上周上修後的 4700 點，理由是 Delta 疫情將趨緩且企業獲利優於預期。