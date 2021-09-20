聯博示警：恒大破產恐對中國房產業形成骨牌效應

中國房地產巨頭恒大集團 (3333-HK) 近來身陷財務危機，聯博資產管理 (AllianceBernstein) 警告，隨著債務違約風險持續升高，一旦恒大集團宣告破產，可能對中國房地產業造成骨牌效應，一些在財務上苦苦掙扎的房企也將面臨倒閉風險。

恒大集團目前背負逾 3000 億美元沈重債務，並多次警告公司可能出現債務違約。此前報導指出，在多家國際評級機構下調恒大集團信用評級之際，中國銀行業已拒絕向該集團旗下未完工房地產項目的買家提供貸款。

聯博亞太地區固定收益聯席主管 Jenny Zeng 週一 (20 日) 受訪表示，離岸美元市場上有相當多房地產開發商因債務而苦苦掙扎，若再融資管道繼續長時間關閉，它們很快將難以生存。

此外，中國政府去年訂定的「三條紅線」房企融資新規，也為財務狀況不佳的房企造成打擊。

Zeng 稱，雖然相較於恒大集團，這些身陷財務危機的開發商規模較小，但它們市佔率也有 10%-15%，就算只有 1 家開發商崩潰，也可能對經濟體的其他部分造成系統性的溢出效應。

「從政策角度來看，一旦溢出效應開始發酵，阻止的時間恐較預防的時間來的更長。」Zeng 警告。

恒大集團週一 (20 日) 港股收盤暴跌逾 10%，股價收於每股 2.28 港元，觸 11 年新低，且今年迄今已跌 83%。