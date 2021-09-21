〈美股盤後〉恒大危機震撼全球 道瓊一度狂瀉近1000點

中國恒大危機、聯準會可能開始進行縮減購債 (Taper)、Delta 疫情持續升溫、拜登經濟議程前景的不確定性，以及美國債務上限風險等多項利空因素影響，週一 (20 日) 恐慌指數 VIX 飆高逾 23%，避險情緒蔓延，黃金、美元上漲，幣圈慘跌，十年期美債殖利率創一個月以來最大跌幅。

隨著港股、歐股接連淪陷後，週一美股四大指數開盤後跳水，道瓊指數一度狂瀉 971 點，所幸尾盤逢低買盤進駐下，終場道瓊驚險收黑逾 600 點，台積電 ADR 挫跌逾 2.5%，拖累費半大跌 2.42%。

政經消息方面，美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 呼籲國會調高債務上限，美國政府 10 月左右用罄手頭資金，她警告債務違約可能會導致歷史性的金融危機。

美國聯準會將於週二 (21 日) 開始召開為期兩天的利率決策會議，聯準會主席鮑爾上月底重申，雖然變種病毒帶來近期風險，但預計美國經濟朝充分就業取得進一步進展，今年開始縮減每月 1,200 億美元的資產購買可能是合適的。

恒大違約危機四伏，中國房地產巨頭恒大債務負擔高達 3000 億美元，破產威脅逼近。《環球時報》總編胡錫進近期推文表示，恒大輕率操弄金融，非「大到不能倒」。

分析師認為恒大流動性面臨考驗，本月有 3 筆債息到期，將向投資者支付逾 12 億港元的利息，違約風險正步步逼近。

拜登政府週四 (23 日) 將再度召開半導體會議，由商務部長雷蒙多與白宮經濟顧問迪斯主持，廣邀企業界高層討論晶片供應鏈問題。

美國、日本、印度及澳洲週五 (24 日) 將召開四方安全峰會 (Quad Summit) 共商印太安全局勢。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2.28 億例，死亡數突破 469 萬例。美國累計確診超過 4223 萬例，累計死亡數超過 67.5 萬。印度累計確診超過 3347 萬例，巴西累計確診 2123 萬例。

週一 (20 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 614.41 點，或 1.78%，收 33,970.47 點。

那斯達克下跌 330.06 點，或 2.19%，收 14,713.9 點。

標普 500 指數下跌 75.26 點，或 1.7%，收 4,357.73 點。

費城半導體指數下跌 82.9 點，或 2.42%，收 3,338.2 點。

標普 11 大板塊全部血染，能源、非必需消費品和金融板塊領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王集體收黑。蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.14%；臉書 (FB-US) 下跌 2.47%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.48%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 3.08%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.86%。

道瓊成分股以開拓重工領跌。開拓重工 (CAT-US) 下跌 4.47%；高盛 (GS-US) 3.41%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 2.99%；陶氏化學 (DOW-US) 下跌 2.72%；迪士尼 (DIS-US) 下跌 2.65%。

費半成分股血雨腥風。英特爾 (INTC-US) 下跌 2.36%；AMD (AMD-US) 下跌 2.24%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 3.74%；美光 (MU-US) 下跌 2.60%；高通 (QCOM-US) 跌 0.63%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 3.59%。

台股 ADR 齊跌。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.59%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.29%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.64%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.40%。

企業新聞

白宮國宣布放鬆對已接種新冠疫苗外籍旅客入境限制，航空股啟揚，美國航空 (AAPL-US) 上漲 3.04% 至每股 20.33 美元。

美國鋼鐵板塊持續下滑，紐柯鋼鐵 (NUE-US) 暴跌 7.64% 至每股 96.88 美元。克里夫斯天然資源公司 (CLF-US) 暴跌 9.65% 至每股 19.75 美元。

隨著美債殖利率大跌，金融股隨之下滑，高盛 (GS-US) 下跌 3.41%、美國銀行 (BAC-US) 下跌 3.43%、摩根大通 (JPM-US) 下跌 2.99%。

蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.14% 至每股 142.94 美元。iPhone 13 預購起跑後，天風國際分析師郭明錤週一釋出最新報告，他預估 iPhone 14 Pro 將會有 2 大更新，iPhone 摺疊機將於 2024 年問世。

加密貨幣交易所 Coinbase (COIN-US) 下跌 3.53% 至每股 236.53 美元。該公司週一宣布擱置推出加密貨幣貸款項目的計畫。

華爾街分析

Wedbush Securities 股票交易主管 Sahak Manuelian 表示：「很多重要消息打擊著股市，我們已經看到這種情況發生了，恒大困境、地緣政治風險、即將召開的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議以及對美國債務上限警報。」

Manuelian 稱：「我不確定這最終會影響到什麼程度，但將密切關注投資者是否會在未來幾天內採取行動逢低買入，看看市場將如何擺脫這種局面。」

E-Trade Financial 交易董事總經理 Chris Larkin 寫道：「雖然今天的拋售可能令某些人感到震驚，但問題主要是修正何時發生、而不是是否會發生，特別是考慮到 9 月是眾所周知的動盪月份。」

花旗分析師 Dirk Willer 表示：「我們將關注銀行信用違約交換 (CDS) 、房地產和金融股走勢，監控這場危機是否可能變得更具系統性風險？」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主