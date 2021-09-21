花旗：恆大危機不是中國的雷曼時刻 北京將出手相救

中國房地產巨頭恆大集團面臨債務違約危機，投資人擔心危及中國經濟成長，導致從亞股、美股到大宗商品周一 (20 日) 紛紛下挫，不過花旗集團表示，北京將出手相救，避免中國陷入「雷曼時刻」，而一些銀行可能成為犧牲品。

Judy Zhang 等分析師表示，北京當局可能堅守系統性風險的底線，換取時間解決債務風險。

花旗分析各家銀行對高風險房地產業者貸款曝險，結果發現三家銀行信用風險最高，分別是中國民生銀行、中國平安銀行、中國光大銀行，相關曝險占 2020 年一級資本比率分別為 27.1%、12%、9.2%。

所有受評比銀行中，以南京銀行、重慶農村商業銀行、中國郵政儲蓄銀行風險最低。

信評機構標準普爾 (S&P) 看法不同，標普表示，如果只有恆大倒閉，不會對經濟造成系統性風險，而北京只會在這起事件造成多家主要地產開發商倒閉、並造成系統性風險的時候，才會出手。

傑富瑞金融集團 (Jefferies) 分析師 Shujin Chen 也認為，恆大中國帶來系統性風險的機率很小，建議投資人趁低買進，首選為中國建設銀行和寧波銀行。

高盛分析師 Hui Shan 則預測，恆大若倒債，可能影響實體經濟和金融業，根據她提出的三個情境，中國國內生產毛額 (GDP) 最少可能折損 1.4 個百分點，次糟情況是折損 2.5 個百分點，最嚴重可能減少 4.1 個百分點。

Shan 表示，恆大最大危險在於帶來「蔓延」效應，而「蔓延」一詞就是財經媒體在金融危機報導雷曼兄弟的時候，最常引述的用詞。