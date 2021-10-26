機能收納宅裡看見好品味！活用層架創意、系統板材，客製專屬生活美學

編輯 戴苡如｜圖片提供 新澄設計



「實用的收納機能該如何兼具美感？」不少屋主面對居家空間的大型收納規劃，總是抱持著這樣的疑惑，擔心櫃體過於沉重，又或者少了點變化，卻無法犧牲這些基礎生活機能。注重細節美學、材質應用巧思，並善於傾聽屋主生活習慣及需求的新澄設計，此次，運用了多元美型收納設計想法，兼容實用的收納功能、流暢的生活動線、精準的材料搭配，替三間各具品味的住宅空間，創造舒適且美好的生活體驗。





「實用的收納機能該如何兼具美感？」不少屋主面對居家空間的大型收納規劃，總是抱持著這樣的疑惑，擔心櫃體過於沉重，又或者少了點變化，卻無法犧牲這些基礎生活機能。注重細節美學、材質應用巧思，並善於傾聽屋主生活習慣及需求的新澄設計，此次，運用了多元美型收納設計想法，兼容實用的收納功能、流暢的生活動線、精準的材料搭配，替三間各具品味的住宅空間，創造舒適且美好的生活體驗。



PROJECT 1

經營電商的屋主曾在國外求學，且對於設計美學的要求高，希望能創造出身處國外的住所體驗。



Key Point 01 電視櫃一牆多用

玄關的白色收納櫃，揭開了以白淨為主的空間風格，一路延伸入內並串連鏤空的鐵件層架，劃出開放空間裡的獨立領域，也利用白色搭配鏤空設計，帶出寬闊、延展的視野。擺放電視的層櫃選用沖孔板打造，透光而不透視的建材特性，修飾了電視後方的電線，再搭配隱藏線槽的手法，無論正面、背面皆整齊簡約；下方影音設備櫃也延續沖孔板材質，並採掀門開啟方式符合使用順手度。



Key Point 02 半開放書房滿足需求

屋主平時需要居家辦公空間處理電商訂單事務，原本獨立房間被打開後，改由雙面鏤空電視牆作為領域分界，滿足屋主需求外，公領域與書房的視線與採光互通有無，迎來歐美住宅寬鬆、舒心的生活感。



辦公書房內運用不同比例的層板豐富收納牆層次，亦提供展示或隱藏收納不同需求；窗邊旁收納櫃運用白色平移門，帶來隱形於牆面的效果，同時兼備白板功能，便於屋主工作使用。



Key Point 03 極簡收納裡的豐富機能

沙發後方簡約的收納櫃，運用巴士平移門打造兩種機能，一邊擺放屋主個人收藏及生活用品，另一側則安排層架與抽屜櫃組合，帶來 mini bar 機能。此外，背板拼接大理石紋系統板材巧思，敞開收納也替客廳帶來不同的視覺端景。



延續玄關隱藏收納概念，開放式餐廚也將冰箱、電器櫃、乾貨零食櫃收納，整合在同一牆面，呼應公領域的簡約美學，也創造整齊乾淨的餐廚印象。



PROJECT 2

實品屋案的毛胚屋況，讓讓設計師有更多空間發揮，此次，全室嘗試由具快速、多元化特色的高質量系統板材打造而成，將各種紋理的系統板精巧運用牆面、收納，完美拿捏居住空間的質感與溫潤。



Key Point 01 異材質元素堆疊收納層次

現在的系統板材已發展出多元的紋理，除了常見的木質紋理，能模擬出金屬、布面、皮革等等各材質的質感。而開放的公領域設計中，由天花處到壁面應用多款系統板打造而成，如天花板木紋質感系統板材帶有溫潤氣氛；大理石紋系統版運用在餐邊櫃背牆，定義出低調而輕奢的用餐氛圍，同時賦予隱藏電箱的巧思。



台灣人注重收納且多數屋主鍾情主牆帶有高質感石材元素氛圍，因此電視主牆設計上，由水磨石材、沉穩的木皮櫃、開放層架作出豐富的視覺層次，並帶來四合一實用電視牆，具展示功能、電視收納需求、主牆吸睛造型以及住宅最需要的收納空間。



Key Point 02 單品概念櫃成視覺焦點

沙發後方的多功能書房安排下掀床機能，便於隨時轉換為客房使用；後方的複合式書櫃運用系統板與鐵件的細節，創作出單品收納櫃的效果，並規劃抽屜以及各式大小展示架，靈活收納機能。



Key Point 03 收納創意豐富臥房機能

客房空間小，臥鋪形式的設計不限縮床的尺寸，調整出舒適的睡眠範圍；而一體成型的床頭設計，延伸至側邊配件收納櫃，發揮空間坪效並利用上方留空的層板方式，平衡大衣櫥的收納量，開放吊衣桿則方便隔日行程的便利性。



主臥更衣室希望打造精品展示空間氛圍，因此由玻璃鋁框結合玻璃設計，營造精品櫃效果，穿插系統板材規劃收納櫃，滿足各種衣物配件收納需求。另外，同時作為劃分隔間的雙面牆使用，透過上、下鏤空手法製造輕薄且穿透的感受，讓寢臥區與更衣室有更多連結。



PROJECT 3

此住宅主要的收納難題集中在玄關，由於建商起初的規劃方式，以致現在的大門右手處不適合從門處開始規劃旁充裕的玄關收納。



Key Point 01 跨領域收納化解空間不足難題

受限於原始屋況，設計團隊選擇將玄關收納往後挪移，退出一段深度整合電視櫃機能，亦結合另一側牆面的吧檯收納空間，規劃了衣帽儲藏室，座落大門旁動線順手好用，高櫃設定也提供大型生活用品擺放。



整合後的收納櫃以懸空吊櫃弱化視覺重量，櫃體門面呼應電視主牆的水泥材質木紋磚，以單一材質的紋理達到視覺一致且延展的效果。



Key Point 02 巧思收納增添互動、顧及幼兒安全性

身為軟體設計師的男屋主，平時需要邊工作邊照看小孩，玻璃書房的設計，讓他工作時便於照料小朋友，且沙發後方由書房架高地坪延伸出一塊小平台，搭配開放書櫃設計，成為小朋友的遊戲、閱讀空間，不僅在玻璃書房工作便於留意狀況，爸媽在客廳休息或餐廚空間準備餐點皆能隨時照看、互動。



Key Point 03

客房空間小，由臥榻設計概念發揮空間坪效，並巧妙運用 Ikea 現成層板、書桌家具，搭配深灰色塗料與木頭壁板，賦予完整實用收納、閱讀機能，同時透過設計師的美學專業，讓屋主在預算內獲得一樣的高質感氛圍。





【本文經授權，轉載自設計家，不開放合作夥伴轉載】



