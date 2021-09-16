供應擔憂加劇 美國天然氣價格再寫7年半新高

美國天然氣期貨價格再創 7 年多來新高，周三 (15 日) 收漲 3.8%，至每 mmbtu(百萬英熱)5.460 美元，連續第 3 天創下 2014 年 2 月以來的最高收盤價。

過去一周美國天然氣上漲 8%，過去 1 個月漲逾 30%，今年上漲了近 109%。

墨西哥灣約 51% 天然氣產量仍然關閉，這似乎進一步支撐了天然氣價格。

歐洲和亞洲漲勢更劇烈，歐洲和亞洲天然氣的交易價格分別接近 23 美元 / mmbtu 和 19 美元 / mmbtu，歐洲基準的荷蘭 Title Transfer Facility 的天然氣價格，近日也創下歷史新高。

這波漲勢很大程度來自歐洲的能源危機，在供需兩端都出現問題。

在需求面，疫情後的經濟重啟推高了天然氣的需求，隨著各國執行更環保的能源政策，污染更少的天然氣成為替代煤炭的首選，近期歐洲風力不足，也喪失風電可以帶來的輔助。

在供應端，貿易商對俄羅斯供應該地區的能力的不確定性正在增加，同時俄羅斯本地也面臨國內天然氣緊縮的風險，因為預計未來兩周當地的氣溫將低於正常水準。

Energi Danmark 在最新報告中指出，儘管俄羅斯通過波蘭德國邊境的流量有所改善，但俄羅斯的整體流量，以及進一步增加這些流量的能力仍然不確定。亞洲和歐洲的需求仍然非常高，因為庫存仍然很低，恐將造成進一步上漲。

在美國的供應上，颶風艾達對墨西哥灣油氣生產造成的打擊還未恢復，熱帶風暴「尼古拉斯」已在墨西哥灣南部形成，可能會再次擾亂當地天然氣生產。

天然氣的猛漲進一步帶動油價的攀高，WTI 原油期貨價格上漲 2.15 美元或約 3.1%，收每桶 72.61 美元，登 7 月 30 日以來新高價。