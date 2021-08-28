天然氣登3年新高 天然氣股終於跟上！冬季可望獲利

天然氣登上 3 年新高，在週四大漲 7.4%、週五續揚 4.5% 後，達每 Btu 4.37 美元，為 2018 年 12 月以降最高價位，當時交易價高於 4.40 美元。

天然氣股週五也開始反應，大幅上漲。EQT (EQT-US) 大漲 7.3%、西南能源 (SWN-US) 勁揚 8.3%、Chesapeake Energy (CHK-US) 上漲 4.4%，以及 Cabot OIl & Gas (COG-US) 攀升 5.7%。

Chesapeake 還獲得來自 BMO 分析師 Philip Jungwirth 的買進評級，目標價 70 美元，較現行股價溢價 26%。

這與過去幾個月的情形不同，過去在天然氣上漲的幾天內，股價一直是落後的，花旗分析師 Kevin Cunane 指出，原因之一可能是遭避險合約拖累， EQT、西南和 Range Resources (RRC-US) 等一些生產商以低於市場的價格將其 2022 年部分產量納入避險合約內，從而限制其潛在上行空間。

週四的價格上漲似乎部分與市場動態有關。能源研究公司 EBW AnalyticsGroup 執行長 Andrew Weissman 指出，颶風艾達週五襲擊古巴，且週六預計襲擊路易斯安那州，但天然氣的賣空者與「艾達將襲擊墨西哥灣天然氣出口設施」的想法站對立面，所以當颶風轉向時，賣空者不得不迅速回補其賭注。

此外，美國能源資訊署 (EIA) 天然氣庫存增加程度遠低於預期，這是供需前景的良好跡象。事實上，對於生產者來說，「冬季可獲利」的景象逐漸成形。本月初 EIA 預期，美國冬季開始時的天然氣儲存量將較過去 5 年平均減少約 4%，意味著消費者可能需要為家庭供暖支付更多費用。

近年來天然氣股的問題在於，天然氣產量太多，尤其是美國頁岩油田。大部分天然氣是石油生產的副產品，但石油生產商已經減少了油井數量以節省現金，因此天然氣供過於求的情形也開始消散，且越來越多天然氣以液態形式 (LNG) 運往海外。

週五天然氣股飆升，可能表明投資者開始相信天然氣看漲觀點，將避險合約的束縛暫拋一邊。如果產量保持相較低位，而需求持續上升，天然氣價格就可能守住生產商認為有利可圖的價位，就會有更多投資者願意下注。