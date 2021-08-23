全球搶氣！天然氣淡季不淡 躍升大宗商品漲價王

曾經價格低廉的天然氣，近來躍升為大宗商品漲價王，截至 8 月 18 日，美國天然氣期貨合約價漲到了 4.2 美元 / 每百萬 Btu，是去年的兩倍，世界各地的消費者與企業皆能感受到天然氣飆漲推升通膨的壓力。

天然氣儼然成為今年大宗商品的漲價王，數據顯示，過去一年亞洲液化天然氣價格暴漲近 6 倍；歐洲漲幅更為兇猛，今年 7 月的價格較去年 5 月暴增 10 倍；就連天然氣資源豐富的美國也創下近 10 年來最高價位。

以往天然氣的需求旺季需求在冬天，為何今年夏季卻淡季不淡？分析師認為有三個原因。

首先，各國隨著全球經濟復甦，天然氣供應缺口越來越大。亞洲、歐洲、美國天然氣庫存開始下降，各國開始掀起的「搶氣潮」，目前歐洲天然氣庫存比 5 年平均水平低 25%。

第二，全球加速綠色能源轉型，天然氣作為與煤炭、石油相比更為清潔的能源，成為轉型過渡的首選資源。國際能源署最新報告預測，天然氣需求量將持續增長，至 2024 年擴大 43000 億立方米。

第三，近來北半球熱浪來襲，提升了利用天然氣發電製冷的需求，而極端天氣環境下，可再生能源發電的不穩定性，短期進一步推升天然氣消費。

另一方面，歐美多國正因「北溪天然氣 2 號管線」陷入混戰，這是一條把俄羅斯天然氣輸送到德國的管線，繞開烏克蘭和波蘭等國，完工後將使俄國向德國天然氣出口量翻倍。

此建設卻引來美國極大不滿，拜登 5 月曾表態反對，理由是這會使歐洲更依賴俄國天然氣，危害歐洲安全。