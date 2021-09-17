〈能源盤後〉連漲4日後小歇 WTI原油持平 Brent小漲再創7週高點

週四 (16 日) 交易，原油期貨價格擺脫早盤跌勢，WTI 原油期貨在連漲 4 天後稍作喘息，持平作收，而 Brent 原油期貨小漲收創約 7 週最高點。

Oanda 高階市場分析師 Craig Erlam 表示，「隨著價格返回夏季高峰，市場出現一些獲利了結的交易，但漲勢看起來繼續受到良好支撐。」

10 月交割的 WTI 原油期貨價格持平，收每桶 72.61 美元，守住 7 月 30 日以來最近月期貨最高收盤價。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 21 美分或 0.3%，收每桶 75.67 美元，再創 7 月 30 日以來最近月期貨最高收盤價。

由於 8 月 29 日颶風艾達登陸路易斯安那州墨西哥灣沿岸後，該地區生產恢復緩慢，令近期供應益發緊縮，為原油提供了支撐。本週德州沿岸迎接颶風尼古拉斯，原油獲得了進一步支撐，但該風暴對鑽井平台或基礎設施幾乎沒有造成損害。

Rystad Energy 石油市場分析師 Nishant Bhushan 表示，「由於尼古拉斯沒有讓美國生產發生進一步中斷，所以很難看出近期內油價如何進一步上漲，市場現在很可能處於曲線頂部，之後生產恢復就會讓價格下降，除非全球供應又再次遭遇意外。」

EIA 昨日公布的美國上週原油庫存報告提供了原油支撐力，因為上週原油庫存減少 640 萬桶，超過分析師預期，且為連續第六週下降。

根據標普全球普氏能源資訊調查，分析師平均預計，上週美國原油庫存下降 350 萬桶。API 週二公布，上週美國原油庫存下降 543.7 萬桶。

另外，EIA 報告也指出，上週汽油庫存下降 190 萬桶、蒸餾油庫存下降 170 萬桶。

與此同時，歐洲能源價格飆升，提供了原油支撐力，尤其天然氣更大獲提振。歐洲和英國的燃料價格週三飆升了兩位數。週四，CF Industries 以天然氣價格高昂為由，關閉了英國兩家工廠的運營。

ING 大宗商品策略主管 Warren Patterson 表示，「需求廣泛復甦，加上本土產量下降意味著歐洲天然氣庫存遠低於平均水準。」

他提到，隨著北半球冬季開始迫近，取暖燃料需求更大，但歐洲天然氣儲備量僅達 71% 滿度，低於 5 年平均 86% 的儲備滿度，這將是入冬後至少 10 年來最低儲備水準。

其他能源商品交易

10 月交割的汽油期貨價格下跌近 1.2% ，收近每加侖 2.18 美元。

10 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.3%，收每加侖 2.21 美元。

10 月交割的天然氣期貨價格下跌 2.3%，收每百萬 Btu 5.335 美元，雖然自週三登上的 7 年半高點下降，但 9 月迄今該期貨價格已上漲 21%。

EIA 週四公布，上週 (9/10 止) 天然氣供應量增加了 830 億立方英呎。根據 IHS Markit 調查，分析師平均預期上週天然氣供應量增加 790 億立方英呎。